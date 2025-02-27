金屬瑕疵檢測智動化 宇瞻工具機展強攻升級商機

工具機產業年度盛會—TIMTOS台北國際工具機展將於3月3日至8日隆重登場，宇瞻(8271)將於世貿1館1樓D0603展位重點展示智動化光學檢測設備方案，為金屬製品製造業者客製高精度、多種類瑕疵檢測設備與自動化串接服務。本次展出涵蓋主動式智慧防災、ESG能源監測與機聯網可視化管理，助力工廠智慧升級。

宇瞻深耕智動化設備領域，具備光學檢測軟體開發與自動化設備機構設計、製造整合能力，在面板上下游、生技醫藥等領域已累積深厚的經驗與豐富的實績。針對金屬五金產業，宇瞻自主研發的AI+AOI光學檢測技術，能精準檢測表面的刮傷、凹痕、鏽斑、污漬等微小瑕疵，適用於齒輪、螺帽、五金零件、機械組件等各類金屬件，可協助金屬製造業者有效降低目檢人力需求與誤判風險，提升檢測效率，實現更高效的品質控管。

宇瞻智慧物聯能運用IIoT工業物聯網技術，為客戶提供最高綜效的解決方案，且對金屬加工與傳統製造業均有其專業經驗，例如金屬加工過程容易因高溫高熱產生火災風險，可透過「AI影像辨識方案」辨別異常的煙霧或火焰；製造機台則可透過監測馬達與設備溫度確保機台震動與溫度運行正常，提前預警設備異常，降低機台故障與火災風險。

對於企業、工廠的環安與管理需求，宇瞻將個別解決方案彙整分類為三類型的系統方案，協助客戶輕鬆掌握服務重點，其中「主動式智慧防災系統」能即時預警通知，透過如關閉瓦斯爐火、執行斷電、開啟排風扇…等方式主動阻斷災害，避免如瓦斯洩漏、爐火乾燒、火苗竄燒…等危害擴大；「ESG監測管理」則聚焦能源監控，例如針對高耗能熔爐，能監測加熱棒的用電負載，協助企業優化用電策略，掌握工廠用電與碳排計算，搭配廢氣廢水排放監測，更能達成節能減排目標；「機聯網可視化管理」則能整合產線設備，監測生產稼動率與機台運行狀態，呈現於現場管理看板，有助提升效率。上述系統方案均能串連至視覺化的2.5D/3D戰情室集中管理，確保工廠環境安全與生產效能最佳化。