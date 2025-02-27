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美格儲能發表電力膠囊 掀儲能技術新革命

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全球儲能技術迎來重大突破！美格儲能（Power8 Tech） 今日舉辦 「智慧儲能 × 低碳未來——第三代電力膠囊Power Capsule 400發布會」，正式發表第三代電力膠囊，標誌著該技術邁入商業化與規模應用的新階段。

據悉，該技術利用異質性氣體與液體壓力轉換技術，透過高壓氣體驅動水流，推動水輪機發電，打造出一套高效、長壽命、零碳排的儲能解決方案，為全球儲能市場帶來革命性的變革。目前美格儲能已獲得美國發明專利，並已取得台灣等多國專利，確保全球市場的技術競爭優勢。

為進一步推動技術發展及擴大市場佈局，美格儲能已申請創櫃板上市，希望透過資本市場的助力，提升技術研發能力，加速全球儲能產業的成長，並為未來儲能應用帶來更具競爭力的解決方案。

美格儲能CEO丁廉君表示，我們的目標不僅是打造全球領先的儲能技術，更希望透過資本市場的支持，加快市場擴張，與合作夥伴攜手推動全球綠能轉型。

據悉，美格儲能的電力膠囊透過突破性的異質性氣液壓力轉換技術，不僅可確保全天候運行，穩定供能，且因模組化擴展，彈性靈活，能與太陽能、風能等再生能源系統無縫整合，強化電網穩定性，同時電力膠囊的建置不受地形限制，並且在1000 坪土地內可建置 1MWh 儲能容量，大幅降低單位儲能容量的占地需求，適用於大型儲能場域與能源調度應用。

此外，相較於其他儲能技術，電力膠囊具備40年以上的超長壽命，且系統運行穩定，維護成本低，確保投資效益最大化。目前美格儲能的電力膠囊已布局多國專利，核心技術受國際認證，為市場提供強大競爭優勢與技術壁壘。

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