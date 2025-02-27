影／統一集團大智通物流中心今動土 謝國樑：基隆近10年最大投資

統一集團位於安樂區基金一路的大智通物流中心今天開工動土，投資38億，占地4449坪，預計2027年完工，負責雙北、基隆、花蓮等地超商物流配送。市長謝國樑說，這項近十年基隆市最大的民間投資案完工後，能夠帶動地方發展並且提供350人口就業機會。

謝國樑指出，大智通物流中心投資金額將近40億元，是基隆近十年來最大的民間投資，感謝統一集團選址基隆，希望能夠優先錄用基隆在地市民，增加在地就業機會。謝國樑也提到，物流業在今日社會扮演舉足輕重的腳色，更是民眾購物倚賴的重要管道，大智通物流中心的進駐，不僅增加基隆市就業機會，更帶動經濟發展及周遭環境。

謝國樑自上任以來積極對各大小企業招手，要求以最便捷且效率的程序吸引投資，他表示成功招商統一集團進駐基隆只是一個其中案例，未來市府將持續努力引進更多產業，邀請更多優質企業到基隆投資，創造更多產值及就業機會。

秘書長方定安說，為了改善基隆的就業環境，市府團隊在市長謝國樑領導之下，近年來積極對外招商，並透過簡政便民程序，努力吸引更多民間企業到基隆來投資，期盼能夠創造更多在地就業機會，統一基隆物流中心投資案就是近期成功案例之一。

統一集團協理張國光說，這塊地是在3年前購買，經過申請設置物流中心，可創造350人的就業機會，是集團近期重大投資案，此處交通非常好，可以雙北、基隆、花蓮等地的電子商務的物流配送，將是北部相當重要的物流基地，希望市府未來加快審查的速度。