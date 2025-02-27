機械公會看好景氣復甦、第3季逐步向上 全年產值增5%至10%

台北國際工具機展即將登場，台灣機械公會理事長莊大立27日指出，隨著美國總統川普政策明朗、俄烏戰爭可望於上半年停火，加上台北國際工具機展助攻，整體來看，機械產業可望於第2季底築底，第3季景氣明朗有機會逐步向上，預期今年機械整體出口與產值可望較2024年成長5%至10%。

莊大立指出，受到俄烏戰爭影響，為避免台灣工具機淪為戰爭武器的生產工具，工具機相關業者積極配合管制規定，使得出口訂單受到不少影響，加上日幣大幅貶值與中國大陸低價商品傾銷，工具機近兩年累計出口下滑26.7%，是台灣機械出口產品中受影響最大的產業。

展望2025年，莊大立指出，國際政經情勢仍是影響台灣機械出口的關鍵因素，尤其美中競爭與其國內的經濟發展情形更是扮演重要角色，歷經2023年大幅衰退、2024的持平，他預期2025年機械整體出口將逐漸向上成長。

莊大立進一步表示，中東衝突已逐漸緩和，加上美國總統川普上任後積極調停俄烏戰爭，預期在2025年上半年有望停戰，戰後的產業復甦商機龐大，將有利國際經濟景氣復甦。

至於「川普2.0」新政，莊大立認為，大陸與美國為台灣機械出口的兩大市場，占比接近；美國優先與對中國大陸高關稅做法，將使得中國大陸經濟成長受壓制，內卷更為嚴重，不利台灣設備出口大陸。美國市場則可能因為資本投資增加，有利台灣設備出口美國持續增長。

美中競爭與兩岸關係發展上，莊大立指出，美中全面競爭已無法改變，差別只是不同領導人的作法不同而已。

長期以來，美國與中國大陸一直是台灣機械出口的前兩大市場，以往中國大陸是台灣機械的第一大出口市場，2021年中國大陸市場占比為30.9%，2022年占比下滑至25.9%，2023年再下滑至23.5%，但同年出口美國市場占比也達到23.5%，是出口美中兩大市場的重要分水嶺。

2024年出口美國市場占比已達24.6%，中國大陸占比為23.4%，美國正式成為台灣機械出口的第一大市場。

因此，無論是因美中競爭而導致大陸經濟發展受阻，或是兩岸在政治上的分歧而影響經濟發展，台灣對大陸的產品出口正逐漸下滑，發展美國市場與尋找新興替代市場，是目前產業發展的重要方向。

2025年台北國際工具機展下周一登場，國內外總參展商1,030家，使用6,110個攤位，整體規模已超越2023年。本屆展覽不僅規模空前，針對半導體、綠能、電動車、航太及智慧醫療五大應用領域，展現強大的供應鏈整合與跨界製造實力，呈現AI與智慧製造應用。