多城國際深耕仁武房市 人口紅利能量大、未來前景看旺

多城國際深耕仁武房市，人口紅利能量大，人口成長數及年輕人比率雙雙奪冠，未來前景看旺。

立永國際總經理朱建雄表示，仁武產業園區、半導體S廊帶等產業鏈成型，區域內最主要的行政區仁武區的人口數也逐年增加。截至今年1月底的統計，仁武區人口數為9萬9,066人，今年可望衝破10萬人，成長數為各行政區之冠；不僅如此，20至39歲青年人口，設籍比例第一名的行政區，也是仁武區。

朱建雄指出，仁武區緊鄰左營區，本身具備地理位置優勢和房價優勢，再加上利多不斷，產業陸續進駐，帶來大量高科技人才，提供數千個就業機會，近幾年，仁武區磁吸周圍精華區的外溢買盤，當美術館、農16房價都站上60萬，距離台積電、左營高鐵站更近的仁武區價格顯得親民許多，自然會成為買房的優先考量區域。

多城國際協理李汪成表示，多城近年將推案重心移往仁武區，在仁武區北屋北街陸續推出「多城市」一、二期，「多城市I」2年前完工交屋，「多城市II」已售七成，陸續交屋中。此外，多城國際在後港東段也有推案，分別是「多城me」一期，預計五月完工，二期預計今年第二季動土。

多城國際在設計規劃上著重永續、智慧、人文，從10幾年前就落實生態建築理想，打造國際級綠色人文住宅，「.C」、「MM」、「H&M」、「M+」及「多城市I」等推案，共獲19座有關綠建築及智慧建築的獎項，這是對多城國際的肯定。

其中，「多城市II」位於84期重劃區，生活圈屬於榮總商圈，開車上國道10接國道1大約3分鐘，到左營高鐵、新光三越、漢神巨蛋，大約15分鐘，交通相當便利。