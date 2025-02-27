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Alibaba.com 推出「台灣AI智能外貿升級計畫」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Alibaba.com 27日宣布推出台灣市場專屬「AI智能外貿升級計畫」，推動全新三大商家扶持計畫，包括結合AI技術與在地資源於台灣五地成立「五大智能外貿育成區域中心」、上線全新「台灣汽配產業館」爭取全球買家訂單，以及為台灣中小企業量身打造的「全站推」智慧行銷方案，加速轉動台灣中小企業AI智能外貿升級速度。

Alibaba.com長期協助台灣企業應對經貿環境變局，推動多項扶持計畫、導入多項AI工具助力企業掌握跨境商機。Alibaba.com的AI產品服務全球近7萬商家、AI發布商品超過800萬件、AI接待的買家超過4,000萬，回覆率更提升39%，顯示AI已成提升外貿競爭力關鍵。

Alibaba.com宣布於台北、桃園、台中、台南及高雄成立「五大智能外貿區域育成中心」強化在地產業發展，每年將舉辦超過300場免費「AI+電商」工作坊及專業培訓課程，由專業電商顧問親授，幫助企業掌握AI技術與行銷策略，加速全球市場布局。

另外，Alibaba.com首設「台灣汽配產業館」，向全世界買家推廣台灣隱形冠軍產業。Alibaba.com觀察到台灣汽車零配件產業在國際市場的優勢，特別於平台中設立「台灣汽配產業館」，推廣品質認證區、改裝專館、摩托配件館及特殊運輸工具館四大專業館別，提升台灣的隱形冠軍產業「汽配業」在全球的曝光度。

針對無電商經驗的商家在投入跨境電商初期經常面臨選品不確定、團隊人力不足及行銷投資效益低等挑戰，Alibaba.com推出全新「全站推」智慧行銷方案，涵蓋「推店鋪」與「推商品」兩大功能，將利用AI演算法自動測試商品競爭力，精準預測獲客潛能，並透過全站推廣告投放，加速累積商品數據，快速啟動精準行銷。此外，系統將即時優化關鍵字並智慧調整廣告投放，以回應每日不斷新增的關鍵字需求，確保廣告曝光精準且高效，讓新手商家也能簡單掌握電商營運技巧。

AI 廣告 跨境電商

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