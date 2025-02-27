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台泥嘉謙綠能養殖池修繕爭議 與漁民鬧翻遭撤照提訴願

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台泥嘉謙綠能嘉義魚電共生案場一期F區遭廢止農業設施容許使用許可，業者提出訴願並在2月5日進場養殖。圖／台泥嘉謙綠能提供
台泥嘉謙綠能嘉義魚電共生案場一期F區遭廢止農業設施容許使用許可，業者提出訴願並在2月5日進場養殖。圖／台泥嘉謙綠能提供

台泥嘉謙綠能在嘉義設立大型魚電共生案場，與地主簽約租地並委由漁民養殖，不料其中一區養殖池修繕爭議不斷，漁民求償近700萬元並中斷養殖工作，因魚塭沒有養殖事實，去年底遭撤銷漁電許可，台泥嘉謙綠能向農業部提出訴願，並在2月5日進場養殖。

縣府農業處表示，台泥嘉謙綠能在嘉義設立大型魚電共生案場，第一期共分為6區，2020年12月核發農業設施容許使用許可，業者陸續進場開發養殖，第6區（F區）2022年6月並聯發電，但現場查核發現16池只有1池有養，一年改善屆期仍有7池沒養。

縣府農業處表示指出，經再次提醒後，最後仍有5池沒養，雖然業者陳述是漁民不配合，但仍須依法行政，以有無養殖事實認定；台泥嘉謙綠能第一期6區魚電共生都是獨立案場，其中1區廢止不會影響其他5區，目前業者已向農業部提出訴願。

台泥嘉謙綠能公司指出，F區一名陳姓養殖戶未依約養殖，導致漁電許可遭撤照，陳姓養殖戶2023年8月進場養殖3個月，隨即要求大規模修繕，續驗收又追加修繕項目，並要求拆除養殖池光電板基樁，及補償金近700萬元，已依法向仲裁協會提起2000萬元損害賠償。

台泥嘉謙綠能公司表示，個別養殖戶鑽制度漏洞，導致漁電許可遭撤照，縣府去年12月9日發函廢止F區農業設施容許使用許可，公司1月9日依法提出行政救濟程序，2月5日進駐爭議池區展開養殖作業，籲政府建立差異化裁量，勿讓誠信企業淪為提款機。

台泥 綠能 補償金 農業

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