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本金700萬翻到4000萬！6房投資客5年後淪租屋族 大嘆：沒料到

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
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房地產市場低迷的當下，一位網友在PTT論壇分享了其近五年的房地產投資經歷，從起初的700萬資產翻倍至4000萬，手握六間房產的高峰，如今卻因現金流問題淪為租屋族。該篇文章一經曝光，立即引發網友熱議，成為近期討論焦點。

原PO透露，2019年他在桃園購買了第一間自住房，當時手上僅有500萬元現金，初衷是為了解決自住需求。然而，隨著房貸壓力增加，他開始研究如何運用現金流與資產配置。在當時利率不到1.3%且房價相對合理的情況下，他認為是進場的好時機，於是以10%簽約金進場購房。

2020年，他開始大舉投資預售屋，一次購入五間，價格均在1500萬元內，分布於桃園、A7及台中。隨後，他於2021年轉售一間桃園預售屋，2022年至2023年間交屋兩間房產，並於2024年出售台中房產後，再購入嘉義及A7的兩間預售屋，計劃分別於2026年及2028年交屋。

然而，計劃趕不上變化。因台積電在高雄建廠帶動相關供應鏈產業，原PO意外找到一份高雄的工作，不得不南遷。然而，由於資金緊張，他無法在高雄購房，只能暫時成為租屋族。他坦言，目前若出售手中房產將面臨虧損，因此需等到2028、2029年才可能有多餘資金再次進場，但屆時高雄房價走勢仍是未知數。

此篇文章引發網友熱烈討論。其中有網友問「想知道資產從多少變多少？」。原PO回覆「資產用實價來推算，大約從700萬變成4000萬，但摩擦成本還要再算，且中間處理好多事情」。有網友認為，「炒房致富的時期已經過，只是防禦性抗通膨」，也有人表示，「以前好賺，不代表以後好賺」。

然而，也有不少網友對此抱持批評態度，認為這篇文章帶有炫耀意味，直言「就是你們這種人，房價才越來越貴」。另有網友調侃道，「總結三個字，投資客」，甚至笑稱這是一篇「賺爛了」的故事。

PTT 台積電 房地產 桃園 現金流 預售屋

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