AI工具助力台灣賣家 Alibaba.com宣布三大商家扶持計畫

全球B2B電商平台Alibaba.com在27日宣布全新三大商家扶持計畫，包括結合AI技術與在地資源於台灣五地成立「五大智能外貿育成區域中心」、上線全新「台灣汽配產業館」爭取全球買家訂單，以及為台灣中小企業量身打造的「全站推」智慧行銷方案，加速轉動台灣中小企業AI智能外貿升級速度。

Alibaba.com「五大智能外貿區域育成中心」分別設於台北、桃園、台中、台南及高雄，每年將舉辦超過300場免費「AI+電商」工作坊及專業培訓課程，由專業電商顧問親授，幫助在地產業掌握AI技術與行銷策略，加速全球市場佈局。

首次設立的「台灣汽配產業館」則是Alibaba.com觀察到台灣汽車零配件產業在國際市場的優勢，設置推廣品質認證區、改裝專館、摩托配件館及特殊運輸工具館四大專業館別，提升台灣的隱形冠軍產業「汽配業」在全球的曝光度。

針對無電商經驗的商家在投入跨境電商初期經常面臨選品不確定、團隊人力不足及行銷投資效益低等挑戰，Alibaba.com則推出「全站推」智慧行銷方案，利用AI演算法自動測試商品競爭力，精準預測獲客潛能，並透過全站推廣告投放，加速累積商品數據。

Alibaba.com資深業務協理陳慧君表示，對中小企業而言，AI工具是進入跨境電商降本增效的關鍵推動力，不僅能提升營運效率，更能強化企業競爭力。為協助台灣企業掌握數位轉型契機，Alibaba.com期望讓AI技術幫助商家能在面對高度不確定性的貿易環境下仍能續成長，拓展更多市場與商機。