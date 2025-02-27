打房奏效！台中標售市地超冷清 投標、標脫、標脫金額創3低

台中市地政局今標售史上最高總底價747億多元市地，不過，買氣超級冷，僅收到40封標書、標售24塊土地，標脫率創歷史新低僅18%，市府進帳60.8億元，投標率、標脫率、標脫金額皆創下史上3低。地政局分析，與政府打炒房政策奏效。

地政局副局長劉正倫說，過去幾次標售標脫率約25%至30％，此次約18％，有略低一點，分析大抵以中央政策，包含購地貸款限制、購地後開發期程等，都有相當限制規定，開發商都會評估自己相關風險，導致開發商投標意願不高。

台慶不動產14期大崇德加盟店專營土地達人李凱曜分析，此次標售以開發商來說，受到打炒房政策限制貸款的問題，大多數觀望，13、14期多為鄰地整合，溢價率大多在1％上下，也表示標售價與市價相差不遠。

地政局今年首度舉辦土地標售，此次標售範圍包含水湳經貿園區區段徵收區配餘地標售，以及13期重劃區、14期重劃區市地重劃區抵費地標售，其中水湳文商段47地號共計1028坪，為此次單價王，每坪底價311.4萬元，標售底價32.02億元，引來2封標單，最終37.89億元、每坪單價368萬元，創下水湳新天價、溢價率約17％。