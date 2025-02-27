聽新聞
0:00 / 0:00
打房奏效！台中標售市地超冷清 投標、標脫、標脫金額創3低
台中市地政局今標售史上最高總底價747億多元市地，不過，買氣超級冷，僅收到40封標書、標售24塊土地，標脫率創歷史新低僅18%，市府進帳60.8億元，投標率、標脫率、標脫金額皆創下史上3低。地政局分析，與政府打炒房政策奏效。
地政局副局長劉正倫說，過去幾次標售標脫率約25%至30％，此次約18％，有略低一點，分析大抵以中央政策，包含購地貸款限制、購地後開發期程等，都有相當限制規定，開發商都會評估自己相關風險，導致開發商投標意願不高。
台慶不動產14期大崇德加盟店專營土地達人李凱曜分析，此次標售以開發商來說，受到打炒房政策限制貸款的問題，大多數觀望，13、14期多為鄰地整合，溢價率大多在1％上下，也表示標售價與市價相差不遠。
地政局今年首度舉辦土地標售，此次標售範圍包含水湳經貿園區區段徵收區配餘地標售，以及13期重劃區、14期重劃區市地重劃區抵費地標售，其中水湳文商段47地號共計1028坪，為此次單價王，每坪底價311.4萬元，標售底價32.02億元，引來2封標單，最終37.89億元、每坪單價368萬元，創下水湳新天價、溢價率約17％。
據了解，地王是由有地緣關係的楊姓自然人得標，用意在整合鄰地。據悉，是有營建背景、土地買賣的經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言