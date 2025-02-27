台灣也有川普？川普當選後「川普瑞閣」每坪200萬

美國總統川普的討論度居高不下，台灣也有建商引用川普之名創立公司及推出建案。房仲業者指出，台北市地政週報揭露宏普建設台灣川普瑞閣案有4戶單價超過每坪200萬元，平均總價約為3540萬元，成交時間剛好就在美國總統大選結果確定之後。

台灣川普瑞閣案位於捷運忠孝復興旁，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，忠孝復興站周邊成為建商的都更熱區，雖然很多案子都是十年磨一劍，不過因為地段極佳，吸引開發商進場整合開發，目前指標案包括「台北之星」、「富邦藝庭」都有每坪200萬元以上的實價紀錄，周邊還有許多開發商仍在整合當中，未來東區推案供給可望逐漸增加。

曾敬德說，忠孝復興周邊為台北都更熱區，根據最新實價揭露，已揭露達11戶，最高單價衝到每坪207.77萬元，不過規劃坪數不大，總價在落在2688至4695萬元，顯示市中心最精華區域的推案，即使不是豪宅規劃也有每坪200萬元的實力。

曾敬德指出，去年第三季忠孝復興站的舊建物，就有三家開發商聯合斥資95.88億元買下，當時恰逢央行第七波選擇性信用管制之際，市場對此訊息感到驚訝，未來勢必也將成為東區的指標個案。

曾敬德表示，捷運忠孝復興站周邊除了豪宅每坪兩百萬元，非豪宅坪數規劃的一般住宅也開始出現每坪200萬的實價紀錄，包括「富邦藝庭」已經揭露64戶，均價每坪214萬元，總揭露金額達46億元，此次揭露的宏普建設台灣川普瑞閣案，台北市地政週報揭露11戶，平均單價每坪196萬元，其中有4戶單價超過每坪200萬元，平均總價約為3540萬元，成交時間在去年11月到今年1月份，恰巧就在美國總統大選結果確定之後。