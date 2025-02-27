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買方等降價 1、2月房市交易年減三成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

住商機構統計旗下店頭，全台2月交易量較1月小增4%，但比去年2月少27%，1、2月相加也比起去年同期減少31%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，每年12月底會有一批資產布局和因應農曆新年的購屋潮，排擠到新年度的一、二月，加上市場買方觀望，價格下行也成為趨勢，二月交易依舊辛苦，2025年開春前兩個月房市表現疲軟。

至於民眾關心的打房效應如何，由於2月僅有28天，恐怕也要等到3月交易狀況才能比較明朗。

徐佳馨表示，目前市場上銀行貸款問題不如去年年中嚴重，但買方對價格接受度仍低，也讓市場交易拉鋸明顯，好消息是目前市場上委售案量逐漸增加，有利於市場出現價格空間。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，逐漸有降價個案出現，不過幅度並不大，加上目前的態勢來看，若股市穩定表現，應能安然度過2025年第一季，但如果又出現價量過於激烈的表現，恐怕央行還會再出重手。而2025年將是大交屋潮的開始，是否牽動價格表現，值得留意。

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