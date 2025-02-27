統一寵食技術再進化 高雄寵物展新品搶先亮相

統一（1216）企業作為臺灣食品大廠，近年相當致力於寵物食品市場經營，根據農業部112年家犬、家貓飼養數量調查，家犬、家貓數量合計上升至約280萬隻，狗狗數量148萬637隻，相較110年上升19%，而家貓數量為131萬1449隻，更是爆炸式的增加了50%。統一除了有熱賣超過20年的長青品牌寶多福、寶貝狗外，近年更陸續推出Petlife精品寵物食品，善用食品製造業者的經驗與優勢，以及10億級的食安中心來為寵物產品的品質把關，在寵物食安越來越受重視的當下，讓統一寵物食品能夠跳脫國產飼料品質不佳意象，在目前以進口品牌為強的寵食市場上佔有一席之地。

細數統一寵食的發展，市場熟知的品牌寶多福上市三十多年，以專研臺灣寵物飼養環境出發，擁有專業納豆益生菌配方，從腸道照護維護毛孩健康，一直是各大量販超市熱賣的產品。2022年寶多福推出健康機能系列，針對臺灣寵物因天氣濕熱易皮膚不適、獨處時間長易引起情緒焦慮等需求，在原先腸道保健的基礎上再添加黃金亞麻籽，以Omega-3、Omega-6脂肪酸來守護毛孩的皮毛健康，並添加GABA與色胺酸來穩定毛孩的焦慮情緒，上市後就以市場獨有的產品特色及高嗜口性受到消費者的好評，2024年持續熱賣銷量成長161%。

2023年9月統一寵食再推出新品牌Petlife，上市一年多熱銷近10萬包！首發的「晶饌纖蔬肉糧」系列以糙米、燕麥等「低敏優穀」取代黃豆、玉米、小麥等傳統穀物，並加入與臺灣食品廠合作、在地新鮮製作的100%人食等級-低溫熟化凍乾，讓毛孩在享用美味凍乾肉塊之餘，也避開市面一般寵物凍乾因未經熟化、可能留有較多微生物與細菌的疑慮，確保寵物吃得美味又安全。

緊接推出的Petlife「雙饗鮮糧餐」，透過「低敏優穀乾糧包」與「鮮食料理包」特殊1+1的「鮮食蓋飯」產品設計，有精心調配的乾糧提供毛孩一餐足夠的營養，再將選用在地新鮮雞肉、蔬果製作的鮮食料理包淋蓋在乾糧上，瞬間美味爆表，讓每個毛孩都吃到狂舔碗、欲罷不能。

統一寵食持續推陳出新，於今年高雄展覽館寵物展又有新品亮相，全新系列「Petlife機能優穀糧」不僅加入已經由大量科學研究文獻支持亞斯菲德菌(A菌)及雷特氏B菌來守護毛孩腸胃道健康，為了保護益生菌減少熱破壞，還特別導入臺灣寵物食品廠首度引進的MAS動力霧化噴覆技術，運用三道噴霧+恆溫翻炒，在乾糧上依序噴覆食品級牛油、水解蛋白、益生菌等營養與美味素材，層層包裹，保護營養素的同時，還能讓顆粒直接散發誘人香氣，吸引毛孩大快朵頤。且為了照顧到臺灣寵物不同的健康機能需求，還專門設計可提供狗狗關節、皮毛保護、以及貓咪泌尿道保健、營養化毛的專業機能配方，更加全方位守護毛孩健康。全新系列「Petlife機能優穀糧」預計於3月份上市與消費者見面！

為了讓更多的毛孩家長更加認識優質的國產寵物食品，寶多福與Petlife今年也將於2月28日-3月3日在高雄舉辦的寵物展活動亮相，活動期間每日前200名入場的毛孩爸媽們可將寶多福與Petlife隨行包通通帶回家，現場還有限時爆殺、滿額好禮等好康活動，不僅有機會現場帶走飼料自動餵食機、寵物玩具等多項好禮，今年寵物展更加碼每天抽出一位幸運的毛爸媽，可以獲得一年份Petlife凍乾飼料(價值超過1萬元)等大獎。

想發揮愛心幫助浪浪的民眾，也可以在統一寵物生活館展區參加為浪浪募集加菜金的趣味活動，統一寶貝狗去年在北中南三場寵物展共為浪浪募集了超過10萬元的加菜金，今年高雄寵物展持續與<社團法人台灣愛狗人協會>合作，只要捐贈100元幫助浪浪，就可以參加全民估估凍ㄘ凍遊戲，做愛心之餘還有機會把整包Petlife產品帶回家喔！

2月28日-3月3日想搶好康、做愛心的毛家長們，趕快利用連假帶毛小孩們前往統一寵物生活館，用甜甜的價格補貨外，也讓毛小孩可以吃得開心、玩得開心，千萬不要錯過了！