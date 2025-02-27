台中七期百萬房價虹吸效應 這區迎建商、自住客轉單

後金龍風暴時代，台中七期豪宅、豪辦仍逆勢衝向百萬坪價，地段輻射熱度向外四射，其中七期東側的五期重劃區憑藉著成熟商圈、豐富機能與質感環境氛圍，穩居台中富人圈代表區域，更在百萬房價效應助長下，新一波推案潮風起雲湧，房價「坐6望7衝8」箭在弦上。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，台中五期重劃區以文心路與七期相連接，在七期開發之前便是中部知名的富人聚落，如今更是「台中富裕生活圈」代名詞。

包括大墩商圈、公益商圈、精明商圈，皆以五期為核心發展，區內豪宅、名宅大樓林立，豪宅建商由鉅、寶璽、寶輝在此多有推案，五期內大面積開發土地一地難求，一有釋出就被開發商快手收購。

信義房屋曾志凱指出，房市遇亂流出現震盪，市區新案擁現成機能與價格抗跌特性，而成為現下剛性買盤焦點，相對過去幾年新興重劃區房市飆飛，市中心個案也悄悄出現補漲效應。

而橫跨西屯、南屯、西區三大市中心的五期，尤以緊鄰七期西屯區的何厝段、大墩段最為燙金，包括2018年國泰人壽以總價約76億元買下何厝段3,260坪土地，登上當年度台中最高土地總價地王。

國雄建設以總價25億元拿下何厝段鄰台灣大道1,667坪土地；聯聚建設子品牌理仁建設則是以總價約16億元取得大墩段828坪土地，目前三案陸續開發為複合式商辦與住宅大樓等產品，「理仁奕舍」已率先站上7字頭成交單價。

其中，位在五期市中心、基地面積1,667坪的「國雄無双」，加上具有前鄰台灣大道、後鄰大墩20街的雙面立地條件，開發商為再創品牌巔峰代表作，以34層雙塔SRC鋼骨大樓，重塑東七期天際風景，未來可望成為捷運藍線沿途極具識別的地標建築。

為營造社區整體宜人宜居氛圍，國雄建設捨棄面台灣大道設置沿街店舖的計畫，改以綠蔭步行廊道緩衝台灣大道的車水馬龍，頗有步入都市桃花源而豁然開朗的意境。

而為了迎合五期深受高端豪客、科技菁英、自住族群等全齡客層喜愛的特性，該案規劃25至50坪、2至4房等多元產品，滿足各階段購屋需求，自開案以來已有超過300戶交易，已購客戶中有高比例具有醫療、自營商、科技業等背景，還有企業主相中「國雄無双」基地前窄後寬的「錢袋地」特性，賞屋到決定購買僅花了數天時間。

此外，區內目前還有先建後售的「尉寶大墩主人」，基地面積590坪，產品規劃52、56坪，市場已傳出開價7字頭。