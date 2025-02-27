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新竹吹老屋改建風 連兩年都更危老推案逾200億

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹老屋改建示意圖。住展雜誌提供
新竹老屋改建示意圖。住展雜誌提供

內政部數據顯示，不只雙北　新竹都更危老推案也快速升溫，去年新竹縣市都更申請與實施總計63件，危老重建計畫核准累計至去年為235件，比北台灣直轄市桃園市多出不少。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，新竹核心區房市發展強勁，素地稀缺，建商看準重建商機，都更危老推案量走高。

據住展雜誌統計，新竹縣市在2023年推出21個都更危老案，推案量277億元，來到史上高點，年增更達500%，可謂一飛衝天。2024年案量雖小減，但仍在高水位，推出17案，案量總計239.3億元。

陳炳辰表示，在新竹市東區、北區素地幾乎蓋好蓋滿下，不少建商改走老屋重建方向，2023、2024年的改建推案量，一半以上都坐落於此，當地老屋單價3字頭，與新屋有一倍的價差，吸引開商發積極搶進整合。

新竹不少舊宅為產權單純的透天建築，建商與地主協商容易，再以快速通關的危老方向進行，也加溫老屋改建風潮。

檢視這些所在位置不錯的都更危老案，近兩年總銷八、九十億元的都更指標大案「利晉曙光」、「春福承曦」分別位於新竹市東區的巨城商圈、後火車站生活圈。

「利晉曙光」要價不低，推出時依然順銷；去年進場近三百戶的「春福承曦」，迄今也有7成的交易揭露，單價攀上7字頭，市場熱絡可見一斑。

竹北雖然可開發腹地不小，也見危老案身影，主要在重劃區以外的舊市區，尤其是火車站、高鐵站等區域，都有身價，前年的「鴻奕世紀享」，去年推出「幸福棧」、「世乾駅」均為案例，年底進場的「幸福棧」開出單價7字頭。

陳炳辰指出，今年新竹地區包括東區、北區都有都更危老案新案預計推出，包括達麗、興富發、富宇、昌益將有作品，並有數十億元量體的指標案，新竹都更危老風潮持續加溫。

新竹都更危老推案統計。資料來源／住展雜誌
新竹都更危老推案統計。資料來源／住展雜誌

建商 老屋 都更

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