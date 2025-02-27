雲品溫泉酒店求職履歷暴增10倍 「周休三日制度」無限期實施

雲品（2748）旗下的雲品溫泉酒店去年9月開始試行「週休三日制度」，成為台灣第一個推行週休三日制度的觀光產業公司。雲品董事長盛治仁26日表示，成效超出預期，將正式長期實施。主要是公司經過內部評估後，認為對員工工作效率與營運表現皆有正面影響，因此決定延續推動，打造更具競爭力的職場環境。

雲品溫泉酒店自2024年試行「週休三日制度」半年以來，成效明顯，盛治仁表示，不僅員工離職率從雙位數降至個位數，更吸引大量求職者關注，履歷投遞數增加10倍。

盛治仁表示，這項制度讓同事因公司提升福利而產生光榮感，形成更穩定的工作環境，也強化企業競爭力。他強調：「老闆主動照顧員工，員工盡力幫助公司，雙方共同邁向更健康的勞資關係，自然能創造雙贏。」

至於是否擴大至集團其他飯店，盛治仁表示，仍需分階段討論，主要是商務旅館和度假旅館的營運模式不同，渡假飯店的淡旺季明顯，周間和假日也有很大差異，因此仍須謹慎評估。

雲品溫泉酒店「週休三日制度」政策在員工薪資不變的前提下，員工每年多出52天假期，且無特別限制僅能在七天內多增加安排一日休假，同仁可自由選擇休假區段，因此，員工有機會連續休假五天以上，便於安排旅遊或進修發展更多職能與興趣；而針對需要延長工時的員工，酒店亦提供加班費或補休制度，讓同仁能靈活安排工作與休息時間。

看好國內的觀光市場發展，雲品總經理丁原偉也表示，公司計畫2025年新增10個委託經營案，目前尚有8案將陸續開出，另有4案正積極洽談，預計2026年將新增二家，2027年新增一家。

在飯店管理之外，雲品也正積極布局Villa Resort野奢度假村市場，專注50間房以下的Villa型態，並計畫將發展會員俱樂部，搶攻高端旅遊市場。

隨著品牌經營深化與多角化布局加速，委託經營業務已成為雲品獲利的重要引擎。以去年來看，占了雲品獲利四成，且占比將持續提升，內部預估2026年即會突破五成。由於委託經營的毛利率相對較高，對獲利的貢獻遠超過營收。