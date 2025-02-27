輝達宅發酵？ 高雄包辦房價上漲前三名、這區年漲七成

在新青安激勵下，去年房市買氣與房價雙雙上揚，591實價登錄統計2024年七都各行政區成交價量，對比2023年，房價漲幅前三名皆由高雄包辦，依序為前金區、新興區、三民區，其中又以前金區房價成長近七成拔得頭籌，以購買30坪房屋計算，前金區晚一年買就得再多付546萬元。

不僅如此，該區交易量去年也呈翻倍增加，奪下2024年全台房市價量雙冠王，主因在於高雄近年受惠科技題材帶動，尤其輝達（NVIDIA）去年宣布進駐亞灣區，更助攻周邊區域房市買氣一飛衝天。

2024年各地房價屢創新高，七都漲幅最高的行政區以高雄前金奪冠，一年內房價成長近七成，受惠新建案「巴黎河左岸」單價衝上6字頭，同時也推升該區去年交易件數翻倍成長，拿下全台房市價量雙冠王。

緊鄰在旁的新興、三民分別位居第二、三名，新興受到房價外溢影響，加上周邊亞灣區開發，房市能見度提升，去年房價漲幅約四成，三民區去年房價已坐3望4，且有新建案「孟學苑」帶來近千戶成交，促使交易量年增逾六成，增幅同樣位居前段班。

第四名為台南唯一上榜的中西區，該區因開發早、新建案量少，不過區域內「星鑽特區」去年推出首案，拉抬該區房價一舉衝上5字頭，漲勢超過三成。

北台灣房價成長最多的則是新竹竹東，新竹繼竹北、東區房價飆漲後，受到外溢效應影響，外圍的蛋白區又以竹東漲勢最明顯，去年房價站穩4字頭，年漲幅同樣超過三成。

第六名依舊由高雄拿下，受到亞灣區AI題材帶動，前鎮去年房價由2字頭攀升到3字頭，交易量同樣也有約五成增幅，價量俱增。另外，台中去年房市表現則意外地由潭子領先，該區聯外交通便利，且有產業園區支撐房市，吸引周邊北屯外溢買盤持續湧入，去年房價站上4字頭，交易量同樣也有超過五成增加，堪稱台中大黑馬。

值得一提的是，房價沒有最高只有更高的北市，也有兩個區域上榜，分別為南港與文山，前者有五鐵共構優勢，加上南軟就業機會加持，區域房價站穩百萬行情，而後者則歸功元利建設萬坪造鎮案，寫下區域新紀錄，兩區房價皆有約三成漲幅。