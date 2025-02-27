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中鋼「燒結AI大師」上線 精準控溫增良率、助減碳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼近日成功運用AI完成「燒結機智慧機速控制系統」開發，有效提升廠內二號燒結機燒結礦生產良率約4%，一年估算亦可減碳2.2萬噸。(中鋼/提供)
中鋼近日成功運用AI完成「燒結機智慧機速控制系統」開發，有效提升廠內二號燒結機燒結礦生產良率約4%，一年估算亦可減碳2.2萬噸。(中鋼/提供)

面對全球地緣政治新態勢以及2050碳中和的嚴峻考驗，中鋼（2002）除了持續落實二軸三轉策略，並以「銷售接單要快」、「生產品質良率要穩」，「研發設計產品要準」的「快、穩、準」三字訣因應挑戰，近日成功運用AI完成「燒結機智慧機速控制系統」開發，並先導入至燒結工場二號燒結機，大幅提升燒結礦生產良率約4%，更力助每年減碳2.2萬噸，落實數位及低碳轉型工作。

中鋼與日本JFE、日本製鐵、韓國POSCO等全球先進鋼廠相同，皆採取高爐及轉爐製程的一貫作業鋼廠，高爐煉鐵以天然開採的鐵礦石為主要原料，為了維持高爐內原料的流動性及透氣性，鐵礦砂必須先在燒結工場製成塊狀的燒結礦，才能投入高爐生產鐵水。燒結礦的產出係將粉鐵礦、助熔石料混拌鋪設於履帶式燒結機，如同烘烤麵包機般，而為使製程溫度穩定，燒結機速度須仰賴操作人員以自身經驗精準設定。惟燒結礦的產出溫度會受到原料下料量、水分比例、佈料高度、點火爐溫度、風箱負壓等因素動態交互影響，在確保良率下的燒結過程可能導致額外燃耗。

中鋼為加速AI技術運用於燒結製程，內部組成專案團隊，將燒結機的生產資訊及操作人員多年累積的專業知識數據化，再運用AutoML（Automated Machine Learning，自動化機器學習）訓練出高性能AI模型，成功開發「燒結機智慧機速控制系統」，AI模型可根據燒結機的即時操作數據與所需的燒結礦溫度自動提供最佳機速，被現場人員取為「燒結AI大師」。中鋼應用「燒結AI大師」後，經二號燒結機實際生產成果顯示，除了有效提升燒結礦生產良率約4%，也減少製程能源損耗，一年估算可減碳2.2萬噸。

中鋼「燒結AI大師」係將燒結工場資深操作人員數十年的寶貴經驗數位化，再利用AI技術開發出的人機協作智慧控制系統，可預測調整燒結過程中的關鍵溫度，使年輕同仁較快上手，實踐經驗傳承與技術創新，發揮數位轉型最大效益。

AI 中鋼 減碳

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