聽新聞
0:00 / 0:00

台塑生醫餐飲品牌 聚光

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑生醫董事長王瑞瑜主導下，主打正宗台塑牛小排、由台塑生醫成立的餐飲品牌「FB Kitchen」自1月試營運以來，午餐翻桌率達1.2倍，台塑生醫將在7月於高雄「王氏昆仲公園」開設第二家規模更大的餐廳「昆仲食舍-阿媽的私房菜」。

台塑生醫成立FB Kitchen品牌的目的並非要跨足餐飲業，董事長王瑞瑜表示，餐廳設置起心動念是為照顧員工，但也是首次將原本於台塑招待所內才能品嚐的正宗美食對外分享，「傳承我的母親當年款待員工與創辦人對待賓客的初心，能讓更多人能品嚐到這份40年經典美味中的溫暖與守護。」

台塑生醫資深經理吳鑫昌表示， 2023年底，原設於敦化北路的台塑（1301）企業總部因為都更關係遷移到內湖南京東路六段，當時周邊的餐飲選擇不多。因此王瑞瑜考量，讓園區同仁有更便利更多元的用餐選擇，指示團隊著手規劃園區內餐飲的供應，2024年底FB kitchen誕生，FB源於台塑生醫英文名稱Formosa Biomedical縮寫。

吳鑫昌表示，FB kitchen營運兩個月來，單月營業額約150萬元，已近損平。

台塑 王瑞瑜 餐飲業

延伸閱讀

228連假賞櫻去 彰化芬園花卉園區萬櫻齊放美不勝收

台塑市值跌6成創15年新低！如何力挽狂瀾？王文淵：沒未來的不做！

金門產遊博覽園區招商 盼促產業升級及觀光旅遊

建築師羅耕甫操刀 碳佐麻里園區接連獲TAC國際大獎

相關新聞

KKday無預警裁員！38名員工飯碗丟了 北市勞動局：未符合大量解雇條件

線上旅遊平台KKday近日被爆大規模裁員，38名海內外員工遭到資遣，占集團員工數3.7%。台北市勞動局表示，確實有資遣員...

雲品董座：飯店房價有向上空間 國際品牌插旗將帶動產業良性競爭

雲品董事長盛治仁昨（26）日表示，對2025年觀光飯店市場持審慎樂觀態度，他認為國際旅客回流將帶動產業復甦，隨國際品牌飯...

ESG最前線／善用AI技術 培訓環安衛員工

AI技術的發展正在改變企業教育訓練的方式，其中環安衛（EHS）部門的教育訓練也逐步受益於創新科技。企業長期以來透過定期課...

老園丁耕讀筆記／ChatGPT 巧扮心理諮商師

近期，隨著工作與生活形態的轉變，我的角色從過去專注於企業經營管理、策略規劃、追求股東最大報酬的企業經理人，轉變為提供「高...

連鎖效應／加盟賠償條款的得與失

加盟關係的建立，原是加盟業主（即總部）和加盟店間的商業合作行為，唯契約本身關乎民法，雙方合作從一開始就是法律行為。

華航登機影片 再次「看見台灣」

中華航空首度攜手「看見 ‧ 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」公益團體，共同打造全新登機影片，3月起全球航班正式上線，邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。