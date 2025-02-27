台塑生醫餐飲品牌 聚光

台塑生醫董事長王瑞瑜主導下，主打正宗台塑牛小排、由台塑生醫成立的餐飲品牌「FB Kitchen」自1月試營運以來，午餐翻桌率達1.2倍，台塑生醫將在7月於高雄「王氏昆仲公園」開設第二家規模更大的餐廳「昆仲食舍-阿媽的私房菜」。

台塑生醫成立FB Kitchen品牌的目的並非要跨足餐飲業，董事長王瑞瑜表示，餐廳設置起心動念是為照顧員工，但也是首次將原本於台塑招待所內才能品嚐的正宗美食對外分享，「傳承我的母親當年款待員工與創辦人對待賓客的初心，能讓更多人能品嚐到這份40年經典美味中的溫暖與守護。」

台塑生醫資深經理吳鑫昌表示， 2023年底，原設於敦化北路的台塑（1301）企業總部因為都更關係遷移到內湖南京東路六段，當時周邊的餐飲選擇不多。因此王瑞瑜考量，讓園區同仁有更便利更多元的用餐選擇，指示團隊著手規劃園區內餐飲的供應，2024年底FB kitchen誕生，FB源於台塑生醫英文名稱Formosa Biomedical縮寫。

吳鑫昌表示，FB kitchen營運兩個月來，單月營業額約150萬元，已近損平。