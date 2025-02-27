雲品董座：飯店房價有向上空間 國際品牌插旗將帶動產業良性競爭

雲品（2748）董事長盛治仁昨（26）日表示，對2025年觀光飯店市場持審慎樂觀態度，他認為國際旅客回流將帶動產業復甦，隨國際品牌飯店持續來台插旗，平均房價亦有向上空間，將推動產業邁向良性競爭。

盛治仁昨日出席頤宮中餐廳舉辦的馬祖風土料理記者會時表示，市場普遍認為，疫後民眾瘋出國是導致國旅衰退的原因，但事實上，觀光飯店面臨的困境主要還是入境人數大減，衰退最多的前兩名，是政治因素的陸客和匯率因素的日本。

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此外，海外旅遊機票高漲，旅費價格持續上揚，民眾未必會持續瘋出國，盛治仁認為，國旅的基礎仍在，業者要抓住新的旅遊趨勢，自然能讓國旅物有所值。

在平均房價方面，盛治仁認為，「沒有回檔的空間」，主要是這三、四年光是人事成本已經漲了好幾成，食材、電費也在漲，因此根本沒有調降的空間，反而隨著愈來愈多國際飯店來台，有望持續向上。

此外，雲品溫泉酒店去年9月開始試行「周休三日」，為台灣第一個推行周休三日制度的觀光產業公司。盛治仁昨日宣布，雲品溫泉酒店試行「周休三日制度」六個月後成效超出預期，將正式長期實施。

盛治仁指出，雲品溫泉酒店試行「周休三日」半年以來，成效明顯，不僅員工離職率從雙位數降至個位數，更吸引大量求職者關注，履歷投遞數增加十倍。因此，經過內部評估後，認為對員工工作效率與營運表現皆有正面影響，決定延續推動。

盛治仁認為，台北飯店住房價格比起東京、首爾、香港等鄰近國家、城市偏低，且信義計畫區今年將有不少新飯店要開幕，隨著愈多國際品牌飯店來台把房價拉高，帶動觀光旅館業一起提升服務品質。君品面臨國際品牌競爭，寧願良性競爭，而非削價競爭，這同時也是帶動平均房價向上的動能。