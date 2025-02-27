聽新聞
0:00 / 0:00

雲品董座：飯店房價有向上空間 國際品牌插旗將帶動產業良性競爭

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
雲品董事長盛治仁。聯合報系資料照
雲品董事長盛治仁。聯合報系資料照

雲品（2748）董事長盛治仁昨（26）日表示，對2025年觀光飯店市場持審慎樂觀態度，他認為國際旅客回流將帶動產業復甦，隨國際品牌飯店持續來台插旗，平均房價亦有向上空間，將推動產業邁向良性競爭。

盛治仁昨日出席頤宮中餐廳舉辦的馬祖風土料理記者會時表示，市場普遍認為，疫後民眾瘋出國是導致國旅衰退的原因，但事實上，觀光飯店面臨的困境主要還是入境人數大減，衰退最多的前兩名，是政治因素的陸客和匯率因素的日本。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

此外，海外旅遊機票高漲，旅費價格持續上揚，民眾未必會持續瘋出國，盛治仁認為，國旅的基礎仍在，業者要抓住新的旅遊趨勢，自然能讓國旅物有所值。

在平均房價方面，盛治仁認為，「沒有回檔的空間」，主要是這三、四年光是人事成本已經漲了好幾成，食材、電費也在漲，因此根本沒有調降的空間，反而隨著愈來愈多國際飯店來台，有望持續向上。

此外，雲品溫泉酒店去年9月開始試行「周休三日」，為台灣第一個推行周休三日制度的觀光產業公司。盛治仁昨日宣布，雲品溫泉酒店試行「周休三日制度」六個月後成效超出預期，將正式長期實施。

盛治仁指出，雲品溫泉酒店試行「周休三日」半年以來，成效明顯，不僅員工離職率從雙位數降至個位數，更吸引大量求職者關注，履歷投遞數增加十倍。因此，經過內部評估後，認為對員工工作效率與營運表現皆有正面影響，決定延續推動。

盛治仁認為，台北飯店住房價格比起東京、首爾、香港等鄰近國家、城市偏低，且信義計畫區今年將有不少新飯店要開幕，隨著愈多國際品牌飯店來台把房價拉高，帶動觀光旅館業一起提升服務品質。君品面臨國際品牌競爭，寧願良性競爭，而非削價競爭，這同時也是帶動平均房價向上的動能。

房價 盛治仁 雲品

延伸閱讀

果真有錢才國旅？瑞士1晚房費僅阿里山6折 價差「關鍵點」被揪出

228連假將至 國旅建議投保這兩大險種

宏碁施振榮4月將開課！找5大咖助解惑 首場緯穎董座助陣

不考慮花費「台灣哪個地方值得一去？」 這2地最多人點名：真的一絕

相關新聞

KKday無預警裁員！38名員工飯碗丟了 北市勞動局：未符合大量解雇條件

線上旅遊平台KKday近日被爆大規模裁員，38名海內外員工遭到資遣，占集團員工數3.7%。台北市勞動局表示，確實有資遣員...

雲品董座：飯店房價有向上空間 國際品牌插旗將帶動產業良性競爭

雲品董事長盛治仁昨（26）日表示，對2025年觀光飯店市場持審慎樂觀態度，他認為國際旅客回流將帶動產業復甦，隨國際品牌飯...

ESG最前線／善用AI技術 培訓環安衛員工

AI技術的發展正在改變企業教育訓練的方式，其中環安衛（EHS）部門的教育訓練也逐步受益於創新科技。企業長期以來透過定期課...

老園丁耕讀筆記／ChatGPT 巧扮心理諮商師

近期，隨著工作與生活形態的轉變，我的角色從過去專注於企業經營管理、策略規劃、追求股東最大報酬的企業經理人，轉變為提供「高...

連鎖效應／加盟賠償條款的得與失

加盟關係的建立，原是加盟業主（即總部）和加盟店間的商業合作行為，唯契約本身關乎民法，雙方合作從一開始就是法律行為。

華航登機影片 再次「看見台灣」

中華航空首度攜手「看見 ‧ 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」公益團體，共同打造全新登機影片，3月起全球航班正式上線，邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。