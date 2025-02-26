獻給最美女神！波奇波奇3月限定好禮再抽雙人餐券

春日腳步接近，獻給最美女神！原型食物專家連鎖品牌「PokéPoké・波奇波奇」，3月起推出「女神月限定活動」，在櫻花盛開時節與大家一同歡慶女神專屬時刻，3月1日至3至31日凡會員或3月加入的新會員，都可享蔓越莓冰茶一杯兌換券及酪梨泥兌換券一張。

「PokéPoké・波奇波奇」歡慶女神節，會員除了獲得限定粉色好禮蔓越莓冰茶一杯兌換券及酪梨泥兌換券一張外，更在FB粉絲專頁推出抽獎活動，凡於活動貼文留言處分享與好友享用波奇碗或是波奇碗的照片，即有機會抽中夏威夷經典鮪魚雙人餐券，與可愛的吉祥物干貝狗午睡枕。

創立於台中的「PokéPoké・波奇波奇」，目前全台共有21家門市，主打「波奇碗」料理，「波奇碗」源自夏威夷民間飲食，以新鮮、低加工的原型食物為主。

「PokéPoké・波奇波奇」行銷主管黃瓈萱指出，「波奇碗」採用新鮮生菜與營養價值高的糙米為基底，並提供鮭魚、鮮蝦、干貝、雞胸肉等多款優質蛋白，讓顧客自由選擇，搭配各式創新獨家醬料及配菜，兼具均衡與美味，將大地與海洋的真實能量透過純淨的食材傳遞給人們，為身體提供最純粹的燃料。

「PokéPoké・波奇波奇」堅持簡單、純粹、輕負擔，無論是充滿活力的運動日常，還是忙碌的都市生活，只要來到「PokéPoké・波奇波奇」，都能補充最純粹的養分，讓身體在日常中保持最佳狀態不僅代表著新時代均衡營養的飲食主張，更是讓美好生活從選擇友善身體的飲食開始。

黃瓈萱表示，此次女神節活動，特別以友善女性的蔓越莓冰茶、酪梨泥為活動主打，蔓越莓冰茶不只是酸甜好喝，更是女性的守護者，蔓越莓富含花青素、維生素C、及多酚抗氧化物質，在多個方面為女性帶來好處。

「超級食物」酪梨則富含富含健康脂肪、膳食纖維、維生素E，對身體好處多多，享受輕負擔的美好，此次「女神節活動」要將純淨的呵護，回饋給喜愛「PokéPoké・波奇波奇」的會員們。