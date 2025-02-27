祺驊總裁 李穎哲辭世

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

健身器材零組件廠祺驊（1593）昨（26）日證實，集團總裁李穎哲辭世，享壽80歲。由於李穎哲去年11月已將公司董事長、總經理一職交棒給女兒李佳蓉，並有女婿副總經理連子瑞協助經營，集團營運不受影響。

李穎哲擁有台大電機研究所碩士學位，早年專注於研究馬達及發電機，應用市場以摩托車為主，後來轉型做運動器材。

祺驊在台代理美國女性健身品牌「Curves可爾姿」，持股比率達70%。截至去年底，Curves在台灣擁有141家分店，會員數達4.5萬人，年營收5.5億元，品牌並持續朝200家店的目標邁進。

祺驊去年合併營收11.20億元、年增5.1%；前三季稅後純益0.40億元。

健身 營收

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