ESG最前線／善用AI技術 培訓環安衛員工

AI技術的發展正在改變企業教育訓練的方式，其中環安衛（EHS）部門的教育訓練也逐步受益於創新科技。企業長期以來透過定期課程、講座和實作訓練來確保員工了解環安衛相關法規與操作標準，但這些傳統模式往往存在內容更新速度慢、個人化程度不足，以及學習效果難以追蹤等問題。AI的導入為環安衛教育訓練帶來更智能化、即時化與高效的解決方案。

運用AI技術，企業可以建立「自適應學習系統（Adaptive Learning System, ALS）」，根據員工的背景、學習進度與過往測驗結果，自動調整培訓內容與難度。例如，新進員工可透過AI學習系統接受基礎環安衛培訓，而具備一定經驗的員工則可獲得進階課程與模擬操作訓練。

這種個人化的學習方式，不僅提升員工的學習興趣，也能確保他們獲得符合實際需求的知識與技能。

此外，AI可協助企業管理教育訓練的合規性。台灣的環安衛法規時常更新，例如《職業安全衛生法》要求特定行業定期進行安全訓練，並保留相關記錄以備查核。透過AI系統，企業可以即時追蹤員工的訓練紀錄，確保所有必要課程均已完成，並在證照或訓練時效將屆滿時，自動發送提醒，避免因未完成必要訓練而遭受罰款或影響營運。

在訓練方式上，AI還能結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術，提供更具臨場感的模擬訓練。針對高風險作業，例如化學品處理、高空作業或工廠設備操作，傳統的培訓模式可能無法完整呈現實際風險。

而透過AI驅動的VR訓練系統，員工可在虛擬環境中進行模擬操作，體驗緊急狀況並學習應對措施，從而提升應變能力並降低實際操作時的危險性。

AI技術還能透過自然語言處理（NLP）與影像辨識，提升培訓內容的互動性。例如，AI語音助手可即時回答員工對於安全規範的疑問，或是透過影像分析技術檢測員工是否正確穿戴個人防護裝備（PPE）。這些功能能夠提升培訓過程的即時性與準確性，使員工在日常工作中更容易遵循環安衛標準。

儘管AI在環安衛教育訓練的應用潛力巨大，企業在導入時仍須面對各種挑戰。例如，AI系統的建置與維護需要一定的資源投入，且部分員工可能對於數位學習方式感到不習慣。

因此，企業應逐步推動AI技術的應用，先從高風險或法規要求嚴格的領域開始試行，並提供適當的支援與指導，以確保技術的順利導入與員工的適應。

綜觀而言，AI技術能夠大幅提升環安衛教育訓練的效率與成效，使企業能夠更精準地管理培訓內容、提升學習體驗並確保法規遵循。在數位轉型趨勢下，AI的導入將成為企業強化環安衛管理的重要策略之一，為員工的安全與企業的永續發展提供強力後盾。