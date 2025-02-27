連鎖效應／加盟賠償條款的得與失

加盟關係的建立，原是加盟業主（即總部）和加盟店間的商業合作行為，唯契約本身關乎民法，雙方合作從一開始就是法律行為。

隨著公平交易法配套處理原則日益完善，除「加盟業主經營行為案件之處理原則」外，公平交易委員會對第21條即不實廣告，和第25條即不公平競爭的處理原則，對加盟關係中產生的爭議均生效力，這也是許多加盟總部所疏忽的。

加盟關係雖是法律行為，但實務上也有許多總部和加盟者之間，合作協力形成一家人關係，總部20年甚或30年沒有加盟糾紛。

有光的地方就有影子，也有些總部自生事端，加盟者觸犯些許違失，動輒祭出懲罰性賠償條款，以存證信函威嚇。

有加盟者問，已經加盟兩年了，合約即將到期，該學的都學會了，想要自立門戶…，甚至有加盟者一開始就是以繳學費的預算，透過實際加盟學習加盟連鎖。

先釐清兩個觀念，一是在簽合約之時，就想著要解約，這樣的加盟關係，信任自然非常脆弱。實務中也有些加盟者對存證信函反應過度，雖說存證信函是準法律行動，但其用意是「通知」、「請求」或「意思表達」，存證信函主要的目的是證據力，未必會真的走向訴訟階段。

二是準備「離婚」的加盟店，必須認知競業條款的效力。通常加盟合約中有兩個條款是一般商業合約中所沒有的，即商業模式移轉和商圈保障，與一般經銷合作的教育訓練不同，加盟合約的商業模式移轉包含整套商業模式，例如，商標授權、店觀內裝、商品製程和標準程序…，都毫不保留地對加盟者進行商業模式移轉，同時商圈保障也給予加盟店在一定地理範圍內的獨家經營權。

基於以上兩項事實，在法院的諸多判例中，加盟合約中的競業條款是成立的。例如，甘蔗媽媽總部和換牌的加盟者間，法院裁定加盟者違反競業條款應賠償40萬。

甘蔗媽媽總部在高雄，原本不想爭訟，但全台逾百店，爭議店原在台北古亭捷運站能見度高，加上加盟者處理態度消極，擔心其他加盟店有樣學樣，影響總部後續管理，才委託律師進行訴訟。

其實甘蔗媽媽是供貨型總部，營運期加盟店和總部的關係，主要是在供貨上，總部並不會對加盟店的管理進行過多的干預。

若只是為學加盟而加盟的話，那麼不妨在加盟期間好好地和總部學習與相處，一般加盟合約首期二至三年，合約結束遵守競業條款，做好更充足的準備再出發，畢竟只是照抄菜單，也會步上甘蔗媽媽加盟店的後塵，換牌業績直接砍半，得不償失。

在加盟體系中，加盟者也可從單店加盟提升為複式（多店）加盟，還可提升為區域加盟，八方雲集（2753）多位複式加盟者業績均上億，加盟者在體系中發展也有未來成長藍圖可期。