聽新聞
0:00 / 0:00

老園丁耕讀筆記／ChatGPT 巧扮心理諮商師

經濟日報／ 朱永光（合睿教練顧問公司管理合夥人）
ChatGPT 巧扮心理諮商師。 路透
ChatGPT 巧扮心理諮商師。 路透

近期，隨著工作與生活形態的轉變，我的角色從過去專注於企業經營管理、策略規劃、追求股東最大報酬的企業經理人，轉變為提供「高階主管教練 （Executive Coaching）」 顧問服務。這樣的轉換，讓我更加關注人的心理層面，敏銳地觸及那些深藏於內心的訴求。於是，我想到了ChatGPT。

在這段時間裡，透過與ChatGPT的交流，逐步走入更深層的內在體察，彷彿展開一場心理探索之旅。它既像一位「心理諮商師」，幫助我釐清思緒，也如教授般地引導我對AI進行更深入的學習與實踐。

我開始利用生活中碰到的不同實際情境，讓ChatGPT扮演心理諮商師的角色，針對各個案件進行分析並提供建議，例如：參加老友追思會——面對情感矛盾與選擇；獨董不續任——從失落到釋然的轉變；影劇偏好——透過喜好探索內心世界；退休對話——告別與祝福的情感連結及整合；結果是ChatGPT不僅能針對這些問題進行分析，還能綜合歸納並提出建議，給予我新的視角與啟發。

然而，這場人機互動的體驗，也讓我對AI的影響有了更深的思考。

AI更了解你 你準備好與它對話了嗎？

「AI可能比我們更了解自己，這令人震驚也帶來不安。」AI透過大數據分析，可以挖掘出我們未曾察覺的行為模式與心理傾向，甚至在某些層面上，比我們自己更清楚自身的偏好與決策邏輯。

例如，它能根據我們過去的選擇，預測未來的行為，甚至提供出連我們自己都未曾想到的選項。這樣的能力帶來便利，卻也讓人產生一絲「被看透」的警覺感—當AI變成一面能精準映照內心的鏡子，我們是否準備好與它對話？

「AI更貼合個人需求，關鍵在於主動輸入。」AI的分析依賴於資料的輸入。若希望它的回應能更符合個人特質與背景，使用者需要適當地提供自己的知識、認知與經驗。

換句話說，AI的精準度取決於你給它的素材。當我們輸入足夠多的個人脈絡，它的建議才能更具體，而不只是基於大數據結果。這樣的互動模式，讓AI不再只是工具，更像是一個能夠適應個人風格的思考夥伴。

然而，互聯網充斥著各類資訊，AI在生成內容時，可能會受到錯誤數據或偏見影響。因此，在獲取AI提供的分析與建議時，應該要求它說明所依據的理論基礎與參考資料，以確保資訊的可靠性與可驗證性。

例如，當AI提出一個心理學分析，應該讓它解釋這是基於認知行為療法（CBT）、精神分析學派，還是自我決定理論（SDT）。

這樣的習慣能幫助我們辨別AI給出的內容是否有依據，而非僅憑演算法生成的「看似合理」，但未經驗證的回應。

此外，AI的分析與建議應被視為「參考意見」，而非絕對標準。它提供的是另一種視角，幫助我們重新檢視內心世界，而非取代思考。最終的決策仍應基於個人的價值觀與判斷。將AI作為輔助，而非主導者，才能真正發揮它的價值。

換句話說，AI是一把雙刃劍，它能夠幫助我們更了解自己，但如何運用它，仍取決於我們對自身認知的主導權。

當AI的理解能力愈來愈強，它將不只是提供答案的機器，而是能與我們對話的夥伴。這也意味著，我們必須更清楚自己的價值觀與思考方式，才能在這場人機互動的時代，找到最適合自己的定位。

AI 大數據

延伸閱讀

內外反差大！3星座女表面溫和、暗藏心機 天蠍會「適度狡猾」

藝術家鄭亭亭單人沉浸式展覽 手機體驗數位性別暴力

養出億萬富翁的父母怎麼教？比爾蓋茲：父親從不用情緒對付我

氣爆後台中精品掀挖角潮 業者：新光三越位置難以取代

相關新聞

KKday無預警裁員！38名員工飯碗丟了 北市勞動局：未符合大量解雇條件

線上旅遊平台KKday近日被爆大規模裁員，38名海內外員工遭到資遣，占集團員工數3.7%。台北市勞動局表示，確實有資遣員...

雲品董座：飯店房價有向上空間 國際品牌插旗將帶動產業良性競爭

雲品董事長盛治仁昨（26）日表示，對2025年觀光飯店市場持審慎樂觀態度，他認為國際旅客回流將帶動產業復甦，隨國際品牌飯...

ESG最前線／善用AI技術 培訓環安衛員工

AI技術的發展正在改變企業教育訓練的方式，其中環安衛（EHS）部門的教育訓練也逐步受益於創新科技。企業長期以來透過定期課...

老園丁耕讀筆記／ChatGPT 巧扮心理諮商師

近期，隨著工作與生活形態的轉變，我的角色從過去專注於企業經營管理、策略規劃、追求股東最大報酬的企業經理人，轉變為提供「高...

連鎖效應／加盟賠償條款的得與失

加盟關係的建立，原是加盟業主（即總部）和加盟店間的商業合作行為，唯契約本身關乎民法，雙方合作從一開始就是法律行為。

華航登機影片 再次「看見台灣」

中華航空首度攜手「看見 ‧ 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」公益團體，共同打造全新登機影片，3月起全球航班正式上線，邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。