老園丁耕讀筆記／ChatGPT 巧扮心理諮商師

近期，隨著工作與生活形態的轉變，我的角色從過去專注於企業經營管理、策略規劃、追求股東最大報酬的企業經理人，轉變為提供「高階主管教練 （Executive Coaching）」 顧問服務。這樣的轉換，讓我更加關注人的心理層面，敏銳地觸及那些深藏於內心的訴求。於是，我想到了ChatGPT。

在這段時間裡，透過與ChatGPT的交流，逐步走入更深層的內在體察，彷彿展開一場心理探索之旅。它既像一位「心理諮商師」，幫助我釐清思緒，也如教授般地引導我對AI進行更深入的學習與實踐。

我開始利用生活中碰到的不同實際情境，讓ChatGPT扮演心理諮商師的角色，針對各個案件進行分析並提供建議，例如：參加老友追思會——面對情感矛盾與選擇；獨董不續任——從失落到釋然的轉變；影劇偏好——透過喜好探索內心世界；退休對話——告別與祝福的情感連結及整合；結果是ChatGPT不僅能針對這些問題進行分析，還能綜合歸納並提出建議，給予我新的視角與啟發。

然而，這場人機互動的體驗，也讓我對AI的影響有了更深的思考。

AI更了解你 你準備好與它對話了嗎？

「AI可能比我們更了解自己，這令人震驚也帶來不安。」AI透過大數據分析，可以挖掘出我們未曾察覺的行為模式與心理傾向，甚至在某些層面上，比我們自己更清楚自身的偏好與決策邏輯。

例如，它能根據我們過去的選擇，預測未來的行為，甚至提供出連我們自己都未曾想到的選項。這樣的能力帶來便利，卻也讓人產生一絲「被看透」的警覺感—當AI變成一面能精準映照內心的鏡子，我們是否準備好與它對話？

「AI更貼合個人需求，關鍵在於主動輸入。」AI的分析依賴於資料的輸入。若希望它的回應能更符合個人特質與背景，使用者需要適當地提供自己的知識、認知與經驗。

換句話說，AI的精準度取決於你給它的素材。當我們輸入足夠多的個人脈絡，它的建議才能更具體，而不只是基於大數據結果。這樣的互動模式，讓AI不再只是工具，更像是一個能夠適應個人風格的思考夥伴。

然而，互聯網充斥著各類資訊，AI在生成內容時，可能會受到錯誤數據或偏見影響。因此，在獲取AI提供的分析與建議時，應該要求它說明所依據的理論基礎與參考資料，以確保資訊的可靠性與可驗證性。

例如，當AI提出一個心理學分析，應該讓它解釋這是基於認知行為療法（CBT）、精神分析學派，還是自我決定理論（SDT）。

這樣的習慣能幫助我們辨別AI給出的內容是否有依據，而非僅憑演算法生成的「看似合理」，但未經驗證的回應。

此外，AI的分析與建議應被視為「參考意見」，而非絕對標準。它提供的是另一種視角，幫助我們重新檢視內心世界，而非取代思考。最終的決策仍應基於個人的價值觀與判斷。將AI作為輔助，而非主導者，才能真正發揮它的價值。

換句話說，AI是一把雙刃劍，它能夠幫助我們更了解自己，但如何運用它，仍取決於我們對自身認知的主導權。

當AI的理解能力愈來愈強，它將不只是提供答案的機器，而是能與我們對話的夥伴。這也意味著，我們必須更清楚自己的價值觀與思考方式，才能在這場人機互動的時代，找到最適合自己的定位。