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台灣川普好厲害 「瑞閣」新建案每坪衝破200萬大關

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

捷運忠孝復興站周邊躍台北市最熱都更區；最新實價揭露，宏普（2536）與台灣川普建設的「瑞閣案」，已揭露達11戶，每坪最高成交價衝上207.77萬元，惟該案規劃小坪數產品，總價落在2,688~4,695萬元間，顯示市中心最精華區域的推案，即使不是豪宅規格也有每坪200萬元的實力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，捷運忠孝復興站周邊已成為建商都更熱區，雖然高價區的都更案多數都是十年磨一劍，不過因地段極佳，即使非豪宅產品，每坪單價都有問鼎200萬元的實力，顯示地段才是房價立於不敗之地的關鍵，也是吸引開發商進場整合開發的主因。

目前捷運忠孝復興站周邊的指標新案，據實價揭露，包括「台北之星」、「富邦藝庭」等，每坪成交價都有200萬元以上的交易紀錄；現階段周邊還有許多開發商仍在整合中，未來東區推案供給可望逐漸增加。

此次揭露的宏普建設與台灣川普建設的「瑞閣案」，非豪宅產品，全案規劃14~28坪，但台北市地政周報揭露11戶，平均每坪成交價約196萬元，其中有四戶每坪成交價超過200萬元，平均總價約3,540萬元，交易時間多在去年11月到今年1月，就在美國總統大選結果確定之後。

曾敬德表示，捷運忠孝復興站周邊除了豪宅擁有每坪200萬元的行情外，非豪宅產品的一般住宅規劃也開始出現每坪成交價破200萬元的實價紀錄，包括「富邦藝庭」已揭露的64戶、每坪成交均價約214萬元，總揭露金額達46億元，而這次宏普建設與台灣川普建設的「瑞閣案」，11戶的實價揭露中也有四戶每坪成交價破200萬元。

曾敬德指出，去年9月底捷運忠孝復興站周邊，包括達麗（6177）、海月、彥文資產管理等三家公司就共同斥資95.88億元買下台北市大安區復興南路一段上的房地，當時恰逢央行第七波選擇性信用管制之際，市場對此訊息感到驚訝，未來勢必也將成為東區的指標個案。

捷運 豪宅

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