KKday無預警裁員！38名員工飯碗丟了 北市勞動局：未符合大量解雇條件

線上旅遊平台KKday近日被爆大規模裁員，38名海內外員工遭到資遣，占集團員工數3.7%。台北市勞動局表示，確實有資遣員工情況，但未符合大量解雇條件，但有分公司在其他縣市，不知是否有通報，北市勞動局會再注意該公司目前狀況。

依大量解僱規定，員工200人至500人的公司，2個月內有4分之一員工被解雇，就適用大解法。勞動局就業安全科長蔡惠雅指出，KKday勞保投保人數400多人，屬未滿500人企業，但資遣人數，依目前掌握，尚未符合大解法的比例。

蔡惠雅說，該公司有分公司在其他縣市，是否有通報地方政府，北市勞動局無法掌握解雇人數，但北市會掌握情況，並會適時給予行政指導。

勞動局提醒，就業服務法有規定，公司要在員工離職前10日通知台北市政府，勞局才能啟動後續就業服務與訓練，若企業未通報會被罰3萬到10萬元。

勞動局表示，公司若發現經營困難、不需要太多員工，應該保障員工權益，優先調整員工工作內容。企業若資遣員工，也應算清好薪水、資遣費、特休。假如企業解雇前雖有事先通報、也未達大解，但卻未給付工資，員工可透過勞動局提出勞資爭議調解。

勞動局也舉例，近日接獲民眾檢舉，有公司資遣員工未提前10日將員工姓名、擔任工作、資遣事由及離職日期等列冊通報當地主管機關。經查是因該公司人資人員誤認試用期內之員工如不適任可逕行解僱，故未依規定辦理資遣通報，但此舉已違反就業服務法第33條規定，依法可處以3萬至15萬元罰款。