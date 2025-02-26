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橘焱胡同拿下「胡椒廚房」代理權 「開丼」第3季赴美開直營店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
橘焱胡同董事長吳念忠(左)、總經理楊哲瑋。記者嚴雅芳/攝影
橘焱胡同董事長吳念忠(左)、總經理楊哲瑋。記者嚴雅芳/攝影

橘焱胡同（2761）總經理楊哲瑋26日表示，集團已取得人氣日系品牌「Pepper Lunch 胡椒廚房」代理，為品牌增添生力軍，今年預計集團在國內市場再拓展10家門市以上，其中「BHC 炸雞」與「胡同裏」品牌將同步推進加盟體系，整體店數將超過65家，同時目標營收將超越15億元，持續擴大營運規模。

橘焱胡同25日正式公告，由楊哲瑋接任總經理，全面統籌集團營運，並啟動「四大戰略方針」，以加速成長、優化營運效能，進一步強化橘焱胡同在台灣及國際市場的競爭力。包括1、「胡同燒肉」品牌升級再造，迎接新世代市場，2、多品牌戰略引擎，啟動市場成長新動能，3、深化全球布局，積極拓展海外市場，4、組織升級．驅動永續競爭力。

楊哲瑋表示，過去一年，從「開丼」到韓國「BHC 炸雞」、日本「四代目菊川」等國際品牌的導入，皆獲市場高度肯定。今年集團將加速品牌展店，不論是都會商圈或百貨美食街皆將強化佈局，透過多品牌聯動拓展市場版圖，進一步提升市場滲透率與業績成長幅度。

此外，楊哲瑋上任後將聚焦北美市場，並積極評估各品牌的海外直營拓展機會，其中，「開丼」預計第3季將在北美加州開出首家直營店，客單價至少達15美元以上。橘焱胡同未來也將持續拓展海外市場，同時尋求更多國際品牌合作，進一步提升集團的全球知名度與競爭力。

日本

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