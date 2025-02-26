台塑生醫FB Kitchen亮相 重現正宗台塑牛小排美味風華

為了重現正宗台塑牛小排的美味風華，台塑生醫成立的餐飲品牌「FB Kitchen」26日正式在台塑集團台北內湖總部園區對外亮相。台塑生醫表示，自1月試營運以來，午餐翻桌率達1.2倍，台塑生醫將在7月於高雄「王氏昆仲公園」開第二家規模更大的餐廳「昆仲食舍-阿媽的私房菜」。

台塑生醫成立FB Kitchen品牌的目的並非要跨足餐飲業，董事長王瑞瑜表示，餐廳設置起心動念是為照顧員工，但也是首次將原本於台塑招待所內才能品嚐的正宗美食對外分享，「傳承我的母親當年款待員工與創辦人賓客的初心，讓更多人能品嚐到這份40年經典美味中的溫暖與守護。」

台塑生醫資深經理吳鑫昌表示，2023年底，原設於敦化北路的台塑企業總部因為都更關係遷移到內湖南京東路六段，當時週邊的餐飲選擇不多。因此王瑞瑜考量，要讓園區同仁有更便利更多元的用餐選擇，指示團隊著手規劃園區內餐飲的供應，2024年底FBkitchen誕生，FB源於台塑生醫英文名稱Formosa Biomedical的縮寫。

吳鑫昌表示，FBkitchen在內湖總部園區單店試營運以來兩個月以來，目前只開放周一至周六午餐消費，每日預約率平均超過九成，單月營業額約150萬元，已近損平，後續將規劃晚上營業，再加上新增咖啡的營業項目，初期目標要達到250萬至300萬元。

吳鑫昌表示， 台塑生醫早在2020年即推出「台塑牛小排冷凍包」，於旗下觀光工廠台塑生醫健康悠活館及台塑生醫官方商城販售，讓消費者能在家輕鬆享受經典美味，至今台塑牛小排冷凍包總銷量累計已逾12萬支，接續也預備將牛小排牛肉麵轉化為復熱食品，讓更多人得以不受地域限制而能享用。

他並說明，除了在台北開的FBkitchen之外， 台塑生醫也將配合集團發展打造高雄「王氏昆仲公園」，最快7月份將推出第二餐飲品牌「昆仲食舍-阿媽的私房菜」，以創新台菜為主，餐廳規模三、四百坪，也能吃到創辦人王永慶先生母親當年的拿手家常菜，用在地食材及感念的心譜出一桌王家私房料理，用一甲子的味蕾來感動人心。