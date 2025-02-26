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正德再增新運力 第三艘Kamsarmax型散裝貨輪交船、起租

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

正德（2641）再增新運力，26日公告去年底新購的三艘二手8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪，剛完成最後一艘船「Mandarin Penghu」交付手續，並已與租家議妥2年租約、起租營運，可為業績成長添新動能。

正德表示，該公司是於2024年11月在大陸廣州船舶交易所標得三艘載重噸各為8.13萬公噸的二手Kamsarmax型散裝貨輪，去年12月交付首艘「Mandarin Kaohsiung」；2025年2月10日交第二艘「Mandarin Glory」，今日交付第三艘「Mandarin Penghu」，所標得船舶全數交船完成。

而截至目前為止，該公司旗下船隊達到21艘，並正透過計畫性建造環保節能船隊及持續處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，現有新造船訂單為3艘，將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化營運競爭力。

正德並指出，1月份因逢農曆春節淡季，散裝各型船舶運價持續走低，加上美國新政府上任後祭出關稅政策使得全球經濟不確定性大幅增加。

但2月份在美國總統川普調停下，俄烏可望停戰，未來俄烏戰後龐大的重建商機有望提振原物料需求，將帶動散裝船需求，進一步推升船舶租金價格走揚。該公司未來將透過購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能。

據了解，正德1月合併營收創新高達1.63億元，月增9.3%，年增21.6%；2024年度營收16.54億元，年增23.7%；前三季稅後純益4.57億元，年增67.4%，每股稅後純益（EPS）1.51元。

EPS 散裝船 營收

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