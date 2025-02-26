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大都更時代？新北去年拆破千宅創新高 這城市聚焦新屋僅拆31宅

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

雙北地區改建議論已久，根據內政部最新數據，去年全台住宅類拆除執照共達3753宅，其中新北市占1124宅，不僅是新北市首次單年度拆除破千宅，也創1999年來新高，桃園市則因聚焦新屋案，舊屋拆除僅31件，為六都最低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，近期除中央、地方政府合力鼓吹都更之外，加上板橋等一線行政區房價高漲，增加建商整合改建意願，促使新北市進入「大都更時代」。

賴志昶指出，數據中台北市拆除宅數達1165宅，雖較去年減少838宅，但仍是全台拆除量最高的城市，相較之下，新北市拆除數量則從2023年706宅攀升至2024年的1124宅，成長幅度達59.2%，反映出雙北房市都更節奏出現變化。

賴志昶說，台北過去受惠於危老重建及都更政策推動，拆除宅數從2017年起明顯增加，2022年更達到高峰，但自2023年隨著部分案件進入興建階段，加上2024年下半年起房市漲勢趨緩，以致於拆除量明顯降溫。

不過新北市則是相反，賴志昶表示，新北市拆除宅數去年大幅增加，在板橋江子翠、新埔等處也有多處改建案成交單價創新高，吸引建商持續進駐整合，加上新北市住宅普遍高屋齡，為危老重建提供強大推力，使得拆除宅數在2024年呈現跳躍式增長。

而針對雙北以外地區，賴志昶指出，台中、台南以及高雄拆除宅數變動不大；由於桃園市新屋供應量較大、重劃區議題較多，市場焦點集中於新建案，去年為六都中拆宅數最低31。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，全台拆除執照核發量自2020年以來，每年都能維持拆除餘4千宅的量能，顯示疫情以來房市多頭，加深建商改建意願，但去年開始略有下滑，與去年下半年房市進入冷靜期有所關連。

徐佳馨指出，由於雙北地區素地稀缺，加上區域老屋繁多，如今都更案從北市到新北遍地開花，顯示都更進程已進入新階段，未來隨著政策及市場需求變化，北部房市格局與都市改造仍值得持續關注。

全台暨六都核發住宅類拆除執照宅數。圖／業者提供
全台暨六都核發住宅類拆除執照宅數。圖／業者提供

房市 都更

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