台灣港務公司舉行13周年慶活動 積極推動環境保育

臺灣港務公司26日在高雄港旅運中心舉行「金耀13 啟航新章」成立13周年慶活動，並與海洋委員會海洋保育署簽署「海洋保育、攜手永續ESG專案」合作意向書；臺中港務分公司也與渢妙離岸風電公司簽署臺中港低度發展區契約，展現港務公司追求營運成長，也積極推動環境保育及支持政府能源轉型。

今日的13周年慶活動包括交通部林國顯常務次長、高雄市陳其邁市長、港區公協會、航商業者、CIQS與航港局等貴賓共同慶祝。

陳其邁市長致詞表示，高市府在高雄港區舉辦各項藝文觀光等活動，感謝港務公司全力支持，吸引許多國內外旅客，港運大樓啟用也吸引國際郵輪來到高雄。另配合淨零及數位轉型，市府也與港務公司合作，積極推動亞灣2.0，在未來希望能建立以高雄為核心的AI發展計畫，讓高雄港蛻變，華麗轉身。

交通部林國顯常務次長恭喜港務公司去年業績創新高，稅前淨利達99.5億元，期許114年突破百億。港務公司管理七大國際商港，商港的發展應與地方政府結合，讓港口城市發展更全面，未來第三、五貨櫃中心整建及國道七號完工後，貨櫃運轉將更快速，並大幅降低對地方交通的影響，未來交通部也將繼續支持國際商港的建設發展，攜手港務公司及航港產業推動各項業務發展與港埠建設計畫，讓臺灣航運產業永續發展。

港務公司李賢義董事長表示，在交通部各級長官、高雄市政府協助、CIQS的支持航港產業先進的協力合作下，港務公司113年創下營業收入228億元，創歷史新高，因此藉由周年慶頒發113年度金舫獎，肯定與感謝在貨櫃碼頭經營、散雜貨碼頭經營、裝卸承攬、船務代理、港埠永續及年度卓越等領域34家航港業者的傑出表現與貢獻，同時期許114年攜手再創高峰。

為提供更優質的港埠設施及服務，港務公司持續精進基礎設施，在高雄港第七貨櫃中心完工啟用後，目前正積極進行高雄港三、五貨櫃中心碼頭改建工程，提供航商夥伴深水碼頭及更充裕的後線作業場地。

因應第三階段風場開發，預計今年完成臺中港37、38號碼頭改建工程，高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程；同時港務公司也積極辦理各項招商業務，整體招商金額預估達33.7億元，創造1,300個就業機會。

另配合國際海運低碳轉型趨勢，港務公司持續推動數位與永續雙軸轉型，攜手高雄市政府共同推動亞灣2.0計畫，爭取新創產業合作進出，感謝高雄市政府邀請港務公司參與智慧港高雄AI計畫，期待以更前瞻的AI技術，升級智慧港服務。

港務公司針對港區業者除了推出智慧轉型獎勵方案，更加碼提供綠色港埠獎勵，鼓勵航港業者推動裝卸機具電氣化及潔淨船舶到港，並將持續研議提供綠色燃料加注服務，攜手業者加速航港產業的低碳轉型。