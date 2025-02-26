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KKday驚傳大裁員…公司證實了 因應「組織變革」38員工優退

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
本土新創、旅遊行程平台業者KKday傳裁員消息。KKday今天證實裁員海內外員工38人，占員工數約3.7%。圖／AI生成
本土新創、旅遊行程平台業者KKday傳裁員消息。KKday今天證實裁員海內外員工38人，占員工數約3.7%。圖／AI生成

本土新創、旅遊行程平台業者KKday傳裁員消息。KKday今天證實裁員海內外員工38人，占員工數約3.7%。

KKday近期才完成新的7,000萬美元募資，業界也關注未來股票掛牌計畫。

KKday表示，面對快速變動的跨境旅遊市場，公司將啟動新一波的組織再造，聚焦全球策略商務拓展處的組織布局與人才整合，期許回歸疫情前的營運初衷，以台灣總部為中心、並與亞太各地辦公室緊密協作，將跨市場整合的量能與效益發揮最大化。

KKday證實，因應組織變革，共有38位海內外員工優退，約占全集團員工數3.7%，KKday將提供法定優退金+1個月以上的優退金保障，給予履歷健檢、推薦函的協助，感謝員工的理解與幫助。KKday也謝謝網友們的反饋與建議，將虛心參考各類建言。

KKday表示，公司營運狀況一切良好，根據最新對外數據，KKday 2023年台灣市場全年業績，相較2019年疫情前翻倍成長，且2024年前三季台灣市場的整體業績又較2023年同期成長3成。

在業界關注的IPO進程上，KKday表示，自2014年成立，經過10年多的穩健發展後，將IPO設定為未來里程碑，這是所有新創公司的夢想。IPO計畫準備中、但沒有確切時間表。

IPO 裁員

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