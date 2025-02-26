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台船交付海事教育實習船「御風」啟動首航 船總造價近15.6億

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台船公司26日舉辦教育部御風實習船交船暨首航典禮，教育部長鄭英耀（前排左7）、前教育部長潘文忠（前排右5）等人合影。圖／台船提供
台船公司26日舉辦教育部御風實習船交船暨首航典禮，教育部長鄭英耀（前排左7）、前教育部長潘文忠（前排右5）等人合影。圖／台船提供

台船（2208）26日為教育部下訂的海事教育實習船「御風」舉行交船和首航典禮，該新船總造價近15.6億元，將推進台船營運成長表現。

台船表示，現行海事教育實習船「育英二號」是於1993年委由日本三井造船設計規畫、在台船基隆廠建造。自1994年3月20日交船啟用，已超過27年，設備和機械均面臨到老化、耗損及原廠零件停產的問題，經濟效益降低。

而台灣四面環海，再加上2012年政府開始獎勵離岸風電，對海事方面的人才需求日益增加，培育海洋相關人才對於台灣的重要性有增無減。因此，教育部著手推動、研擬下一代海事教育實習船計劃，並在2021年1月以總造價15.57億元順利決標給台船。

新船於2022年7月20日開工，工程進度順利，歷經安龍、下水等後續工程完成，26日由教育部長鄭英耀及台船董事長黃正弘共同主持交船和首航典禮。

台船並指出，「御風」實習船26日交船首航後，目前尚有海巡署「高緯度遠洋巡護船」、國家海洋研究院「海洋基礎資料調查船」及關務署「100噸級」巡緝艇等建造案正如火如荼進行中，未來伴隨著多型公務船艦開工、安龍、交船，正逐步站穩轉型利基，向「翻轉營運、穩定獲利」目標邁進。

台船 教育部 離岸風電

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