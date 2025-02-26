估戰後重建可對全球鋼價有撐 華新3月盤價300系調漲每公噸1,000元
華新（1605）26日開出3月不銹鋼盤價，有鑒於原物料價格上漲，300系調漲每公噸1,000元，200系及400系維持平盤。
華新指出，美國即將展開關稅新措施並取消部分國家豁免資格，台灣有機會迎接轉單，以及俄烏衝突趨緩，預期戰後重建可對全球鋼價帶來支撐。鎳生鐵（NPI）原料價格近期上漲，為適度反應鋼廠增加之生產成本，3月盤元價格適時調整。
不銹鋼事業方面，華新認為，今年國內第1季原料價格穩定，下游下單意願提升，預期營運表現將優於去年第4季；而大陸受刺激內需政策帶動，第1季不銹鋼接單狀況良好；歐洲因第4季逢聖誕假期影響，但隨著先前併購的不銹鋼無縫管廠DMV併入預計相關綜效將於第1季逐步顯現。整體而言，今年第1季不銹鋼部門預期營運表現將優於去年第4季。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言