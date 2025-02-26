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估戰後重建可對全球鋼價有撐 華新3月盤價300系調漲每公噸1,000元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）26日開出3月不銹鋼盤價，有鑒於原物料價格上漲，300系調漲每公噸1,000元，200系及400系維持平盤。

華新指出，美國即將展開關稅新措施並取消部分國家豁免資格，台灣有機會迎接轉單，以及俄烏衝突趨緩，預期戰後重建可對全球鋼價帶來支撐。鎳生鐵（NPI）原料價格近期上漲，為適度反應鋼廠增加之生產成本，3月盤元價格適時調整。

不銹鋼事業方面，華新認為，今年國內第1季原料價格穩定，下游下單意願提升，預期營運表現將優於去年第4季；而大陸受刺激內需政策帶動，第1季不銹鋼接單狀況良好；歐洲因第4季逢聖誕假期影響，但隨著先前併購的不銹鋼無縫管廠DMV併入預計相關綜效將於第1季逐步顯現。整體而言，今年第1季不銹鋼部門預期營運表現將優於去年第4季。

不銹鋼

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