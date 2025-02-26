美商Coupang酷澎去年營收303億美元 活躍用戶數大增

美商Coupang酷澎於台灣時間26日凌晨公布2024年第4季暨全年財報。持續展現強勁的成長動能，營收、獲利和活躍用戶數均大幅提升；淨營收較上年同期成長21%達80億美元；毛利大增48%至25億美元。第4季活躍用戶數達2,280萬，再創新高，較上年同期增加10%。

2024全年淨營收為303億美元，年增24%。若排除2023年底收購的精品網站Farfetch，全年淨營收年增17%。全年營運現金流為19億美元，自由現金流為10億美元。全年毛利為88億美元，年增43%，毛利率29.2%，較上年提升380個基點。全年淨利為6,600萬美元，其中可歸屬Coupang酷澎股東的淨利為1.54億美元，較上年減少12億美元，主要因2023年有8.95億美元的非現金稅務收益。

Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫表示，公司致力於提供最佳體驗與最低價格的完美結合。為顧客帶來真正的「WOW」體驗。Coupang酷澎的成長故事遠不止於韓國。相信Coupang酷澎在韓國開創的成功模式可以同樣成功地應用於其他市場。

他表示，公司打造點到點的整合式科技與物流基礎設施，大幅投資自動化技術。僅2024年Coupang酷澎的自動化倉儲物流設施，增加將近一倍，提高生產力。他也指出，Coupang酷澎每天進行數兆次的預測運算，隨著新一代技術創新，如機器人與AI，將在未來幾季和數年間，驅動更高層次的成長與獲利能力提升。

他特地表示，在Coupang酷澎於2022年底在台灣推出電子商務服務「火箭速配」，顧客的反應熱烈。2024年第4季，台灣市場的淨營收季增23%，成長動能強勁，Coupang酷澎最近在台灣市場正式推出「WOW會員」方案，2025年已展現強勁的開局，發展前景令人期待。

Coupang酷澎其他財報重點還包括，去年淨利為1.31億美元，可歸屬Coupang酷澎股東淨利為1.56億美元，比上年減少8.76億美元，主要因2023年第4季有8.95億美元的非現金稅務收益。稀釋後每股盈餘為0.08美元，較上年減少0.49美元。調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為4.21億美元，獲利率為5.3%，較上年提升80個基點。若排除Farfetch，則調整後EBITDA為3.91億美元，獲利率為5.2%，較去年增長70個基點。

電商部分，產品商務部門的淨營收為69億美元，年增9%（不計匯率影響則成長 16%）。產品商務部門的活躍用戶數為2,280萬，年增10%。產品商務部門的毛利為23億美元，年增31%，毛利率32.7%。產品商務部門的調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為5.39億美元，年增9,500萬美元，EBITDA獲利率7.8%，較上年提升70個基點，較上季提升100個基點。

新興業務（Developing Offerings，包括國際市場、Coupang Eats、Play、金融科技與 Farfetch）的淨營收為11 億美元，年增296%（撇除匯率影響則增長 308%）。若排除 Farfetch，年增124%（撇除匯率影響則增長 136%）。

新興業務（Developing Offerings）部門的調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為-1.18 億美元，較上年改善3,200萬美元，其中包含3,000萬美元來自Farfetch併購效益。