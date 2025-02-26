時間換房價！捷運宅2字頭房價還有這一站 平均總價不到750萬元

2024年台北捷運房價最實惠前十名站點，捷運淡水站以平均每坪成交價約26.9萬元，平均總價733萬元，位居房價最實惠的捷運站點第一名。

若從捷運路線觀察，淡水信義線有4站上榜，中和新蘆線也有3站上榜。對於手上資金有限的購屋民眾而言，可在上述捷運線沿線尋找適合自己的住宅。

從台北捷運房價實惠前十名站點排名中可發現，超過半數站點都是位在該捷運路線的末端幾站，這些站點因距離台北市中心較遠，但房價相對實惠，平均每坪成交價多在3或4字頭，而其中淡水站房價則是僅存的2字頭，是預算有限的購屋族群考慮的好選項。

永慶房屋研展中心陳金萍分析，新北市淡水區地處雙北外圍地帶，捷運淡水站則是捷運淡水信義線的末端站，搭乘捷運到達台北車站大約40分鐘，時間成本相對較高。

她表示，淡水站位於傳統淡水市區，生活機能完善，2024年累計交易225戶，房市交易相當熱絡。公寓、中古電梯大樓平均每坪成交價2字頭，購屋負擔相對輕鬆，對於願意以時間換取房價的小資、小家庭而言，依然具有吸引力。

房價實惠排名第2的捷運宅位於捷運板南線的永寧站，平均單價37.1萬元、平均總價1,141萬元。

陳金萍表示，永寧站位於新北市土城區的捷運板南線末端，雖然遠離台北市中心，然而鄰近土城工業區、頂埔科技園區、永寧科技園區等產業園區。

陳金萍指出，未來還有捷運三鶯線延伸以及捷運萬大樹林線串聯，交通機能發展更便利，區域產業優勢也帶動周邊房市發展成長。

永寧站周邊土地以產業用地為主，捷運住宅釋出相對稀少，2024年永寧交易捷運住宅房價落在3字頭，房價相當親民。

房價實惠捷運站點前十名中，與淡水站同樣位在捷運淡水信義線的紅樹林站、竹圍站與忠義站，近一年平均每坪成交價3字頭，也在榜單之上。

陳金萍指出，捷運紅樹林站2024年累計交易297戶，平均單價每坪38.2萬元，站點與淡海輕軌交會，也是轉乘前往淡海新市鎮的重要站點。