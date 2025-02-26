Coupang酷澎在台灣推出訂閱制，台灣營收上季季增23%

美商Coupang酷澎於26日凌晨公布2024年第4季暨全年財報。Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）指出，Coupang酷澎在台灣市場推出「WOW會員」方案，主打無條件免運，30天內退貨，月租費59元，2025年展現強勁的開局，發展前景令人期待，

這是繼蝦皮推出運費訂閱制、momo富邦媒推出mo Plus訂閱制後，第三家提出訂閱制的電商業者。不過蝦皮運費訂閱制已經宣布退場，momo富邦媒去年9月推出訂閱制，年繳2,399元，目前有超過2萬訂戶。

Coupang酷澎在台推付費會員制，每月支付59元訂閱費，可享免運和30天內退貨優惠。類似蝦皮的運費訂閱制，目標是以免運為誘因吸引新會員和舊會員增加購買頻率，以擴大市場。但酷澎Coupang也將面臨台灣物流費用高漲與需要開拓取貨據點的挑戰。

金範錫指出，Coupang酷澎於2022年底在台灣推出電子商務服務「火箭速配」後，顧客反應熱烈。2024年第4季，台灣市場的淨營收季增23%，成長動能強勁。他強調，Coupang酷澎在韓國開創的成功模式可以同樣成功地應用於其他市場。