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Alfa Safe耐震施工法獲肯定 銀行提供貸款利率優惠

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
「建築安全履歷」施工品質觀摩會。圖／業者提供
「建築安全履歷」施工品質觀摩會。圖／業者提供

建築安全履歷協會推廣建築安全正確觀念，今在與中麗建設合作的中麗安心宅11期建案，舉辦Alfa Safe耐震系統工法施工品質觀摩會，現場實際體驗系統化鋼筋綁紮，期許一同將台灣建築安全推往更上一層樓。

建築安全履歷協會創會理事長戴雲發表示，鋼筋為結構的主要材料之一，施工品質的好壞直接影響建築物的安全性、耐久性及使用壽命。

建築安全履歷是採用一條龍的作業模式，從規劃設計就避開921大地震的十大設計施工危險基因，到研發創新建築4.0的戴雲發Alfa Safe耐震系統工法。

此工法採用科技發展趨勢的系統智慧化，在建築及結構規劃初期即導入，並利用自動化加工技術在工廠彎折鋼筋，使其一體化與配件化，來解決建築工人現場綁紮施工不易的問題，確保施工品質達到規劃者所設計的耐震標準。

戴雲發表示，推動建築安全履歷安全品質透明化的建置與實行，目的就是為了更加落實建築安全的理念，以「看不見的地方才更重要」之精神保障購屋者居住安全需求，提升業界對建築安全的重視程度，推廣正確的施工標準與方法。

在觀摩會上，三信商業銀行總經理李世昭率先特別提出日後採用「Alfa Safe耐震系統工法」的建案為業者提供相關貸款優惠，包括融資成數相對提高、利率優惠，以促進更安全的建築發展。

他表示，銀行的貸款方案旨在鼓勵建築業者選擇此創新「Alfa Safe耐震系統工法」進行施工，減少因地震而引發的損失風險，而透過這些優惠政策，不僅能幫助業者降低建築成本，還能提升住宅安全性。

中麗建設總經理邱奕民表示，台灣位處於地震帶上，中麗建設秉持安心建築、美好生活的建築理念，期許用善的思維、對的態度，實現心中對安全建築「中麗安心宅」的承諾。

「建築安全履歷」施工品質觀摩會。圖／業者提供
「建築安全履歷」施工品質觀摩會。圖／業者提供

921大地震 建築物

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