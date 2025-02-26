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看準手遊黏著度提升 ShopBack Play現金回饋跨足遊戲

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全亞洲最大現金回饋平台ShopBack致力打造完整現金回饋生態，持續探索創新回饋模式。ShopBack洞察手遊市場快速成長，使用者對於手遊的黏著度亦持續提升，宣布全新產品「ShopBack Play」正式上線，使用者透過遊玩手機遊戲就能獲得現金回饋，為用戶創造娛樂與回饋並存的雙贏體驗，有用戶短時間獲得近4千元現金回饋。

資策會產業情報研究所（MIC）發布的數位遊戲消費者調查，全台高達69%網友有玩數位遊戲的習慣，其中手機遊戲以77%居冠。ShopBack因應手遊市場的成長趨勢，去年底推出ShopBack Play全新服務，並於澳洲、紐西蘭、新加坡、香港等12個市場同步上線。玩家只要玩遊戲就能獲得現金回饋，大幅增加遊戲的曝光機會，也促進消費者創造娛樂和回饋並存的全新商業模式！

ShopBack Play目前合作超過100款遊戲，並定期更新遊戲清單，確保用戶能持續獲得最新的遊戲體驗；而用戶可透過完成遊戲關卡獲得回饋，各遊戲的回饋機制將根據遊戲難度有所不同。

ShopBack Play上線以來人數成長，單日最高瀏覽人次已突破10萬，截至目前已發出超過180萬元現金回饋，其中更有用戶短短不到兩個月拿到3,767元現金回饋，用戶遊玩單一遊戲的最高回饋金額目前則高達1,032元，豐厚的現金回饋帶動使用玩家不斷增加，ShopBack香港暨台灣總經理尹子良表示，預計2月結束後發出的現金回饋將突破 200萬元大關，未來亦將持續拓展遊戲合作夥伴，打造更完整的娛樂與回饋生態系。

手機遊戲 手遊

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