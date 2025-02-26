7-ELEVEN搶攻農金商機 「i預購＋i划算」創新團購商模

統一超（2912）7-ELEVEN瞄準「農金商機」，自營「i預購」線上平台串接逾7,000家門市「i划算」平台，聚焦開發「風土美味」與「全球鮮果」全新消費需求，擴大產地蔬果直送、農村好物優選與全球當季鮮果，成功架構線上預購串接門市虛擬貨架新商模，同時替門市創造新業績成長曲線， 2024年雙平台整體農金商機較前一年倍數成長。

7-ELEVEN自2020年起展開紙本預購數位轉型，以「i預購」線上平台提供門市更多商品滿足消費者需求，為進一步優化門市預購體驗，自2021年起自行開發「i划算」平台，讓每間門市都成為最具集客力的團爸團媽，門市可將「i預購」的商品引進「i划算」平台上架，消費者單買或號召親朋好友共享團購優惠價，在實體門市外創造無限開闊虛擬賣場，開拓全新成長曲線，如進口水果、專櫃美妝保養、在地風土美味等均為熱銷品類。

優質全球鮮果仰賴行銷團隊選品能力與供應鏈品保堅持，於「i預購」上架的進口水果以通路最高標準把關，必須通過海關報關、廠商自主農藥快篩檢測及第三方公正單位檢驗，更嚴格遵照蔬果分級標準暨包裝規格進行分裝，以整箱、多入裝展現價格優勢；7-ELEVEN門市可將「i預購」整箱或多入裝水果透過「i划算」揪團，結合店取或宅配物流系統，消費者即可就近以優惠團購價格購買，觀察去年全球鮮果銷售三冠王為蘋果、櫻桃、藍莓，帶動i划算相關類別業績翻倍成長。

為進一步擴大風土美味，7-ELEVEN首度與農業部農村發展及水土保持署(以下簡稱農村水保署)，率超商通路之先於「i預購」、「i划算」雙平台上線「農村好物」專區，精選多款符合3章1Q（CAS台灣優良農產品標章、台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章及臺灣農產品生產追溯條碼）的農村社區產品，如台東海岸的無毒養殖活凍白蝦、雲林土庫的土雞即食料理，方便家庭輕鬆上菜；特色飲品有新竹縣九芎湖出產的愛玉吸凍、來自花蓮的有機山苦瓜飲料等，涵蓋生鮮、加工食品及伴手禮盒等49種品項，預計可帶動相關業績成長3成。

不僅如此，7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會於2017年起啟動「青年深根計畫」，由好鄰居基金會評選具有社會理念與在地經營的青年社會企業，陪伴青年社企團體所開發商品進入7-ELEVEN門市上架銷售，若商品受消費者肯定，將有機會擴大於7-ELEVEN線上線下銷售機會，目前已陪伴20個社會企業於門市、i預購順利展開商業銷售。其中，花蓮洄遊吧、三峽禾乃川、雲林三小市集、新竹木酢達人、馬祖小柒咖啡、新竹大山北月等6家在地社企團體近兩年上架門市及「i預購」品項破百項，觀察以飲料、食品等最受歡迎，青年團隊已共創逾千萬業績，不僅讓消費者能夠支持具有社會價值的產品，更是力挺優質在地社企商業發展機會。