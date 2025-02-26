快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

中央社／ 台北26日電
KKday今天證實，因應組織變革進行裁員，這次共有38名海內外員工選擇優退，占全集團員工數3.7%。解雇示意圖。圖／AI生成
KKday今天證實，因應組織變革進行裁員，這次共有38名海內外員工選擇優退，占全集團員工數3.7%。解雇示意圖。圖／AI生成

KKday今天證實，因應組織變革進行裁員，這次共有38名海內外員工選擇優退，占全集團員工數3.7%。

KKday員工在網路爆料KKday無預警裁員，KKday今天發布聲明證實裁員。KKday表示，因應組織變革，這次共有38名海內外的優退同仁、約占全集團員工數3.7%，KKday將提供法定優退金及1個月以上的優退金保障，並給予履歷健檢、推薦函的協助。

KKday表示，感謝每名員工的付出與奉獻，面對快速變動的跨境旅遊市場，公司將啟動新一波的組織再造，聚焦全球策略商務拓展處的組織布局與人才整合，期許回歸疫情前的營運初衷，以台灣總部為中心、並與亞太各地辦公室緊密協作，將跨市場整合的量能與效益發揮最大化。

KKday說，衷心祝福每名優退員工未來的職涯發展，也將與全體員工們為公司長遠發展持續努力。

由於不少員工擔心還會有下一波裁員計劃，KKday則回應，沒有下一波的裁員。

職涯發展 裁員

延伸閱讀

全球裁員逾千人！星巴克稱「堅定看好市場」 大陸員工免開除

川普政府狂裁員遭工會提告 法官駁回：可繼續裁

美駐華使館大裁員在即 傳最快周五發通知 建交後最大規模

美駐華外交團隊傳最快周五大裁員 縮減規模最多10%

相關新聞

上大夜班像「千手觀音」人力難找 連鎖超商悄悄調整營業時間

台灣超商密度極高，全天候經營是一大特色，近年雙北不少連鎖便利超商近年開始調整營業時間，不少店只營業到深夜，隔天清晨再開店...

健身房「可爾姿」大股東祺驊總裁李穎哲辭世 享壽80歲

以「女性30分鐘運動」打響名號的健身房「Curves可爾姿」大股東、健身器材零組件廠祺驊（1593）26日證實，集團總裁...

中鋼「燒結AI大師」上線 可精準控溫增加良率、助減碳

中鋼（2002）「燒結AI大師」上線，可精準控溫增加良率，有助節能減碳。

7-ELEVEN搶攻農金商機 「i預購＋i划算」創新團購商模

統一超（2912）7-ELEVEN瞄準「農金商機」，自營「i預購」線上平台串接逾7,000家門市「i划算」平台，聚焦開發...

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

KKday今天證實，因應組織變革進行裁員，這次共有38名海內外員工選擇優退，占全集團員工數3.7%

燁聯不銹鋼3月新價每公噸漲1,000元 後市有利市場

不銹鋼上游廠燁聯（9957）26日下午開出3月盤，延續2月盤漲勢、3月每公噸再提價1,000元，316L附價與403系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。