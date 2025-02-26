燁聯不銹鋼3月新價每公噸漲1,000元 後市有利市場
不銹鋼上游廠燁聯（9957）26日下午開出3月盤，延續2月盤漲勢、3月每公噸再提價1,000元，316L附價與403系列產品持平。
燁聯表示，美國雖對鋼、鋁課徵25%關稅，同時也對特定國家取消原有的鋼、鋁豁免額度，全球出口美國市場的製造商在相同的條件下競爭，將有利出口業者開發美國市場。
另外，近期上游原料如鎳生鐵、鉻鐵價格反彈上漲，廢不銹鋼價格處於高位，致鋼廠成本仍居高不下。基於整體市場及成本考量，3月份價格在前月相同量、價基礎之下，開出平高盤。
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