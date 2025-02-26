前進經典賽！中華隊力克西班牙 運彩狂賣2.4億元

中華隊力克西班牙、挺進2026世界棒球經典賽！台灣運彩開盤A組資格賽共7場累計銷售近6億，其中銷售成績，以25日中華隊對上西班牙附加賽2.4億最高、2月22日中華隊和南非次之、2月23日尼加拉瓜、中華隊第三。

運彩表示，25日讓分玩法，超過8成投注中華隊獲勝，力挺中華的球迷開心贏球又抱回獎金。

此外，運彩指出，本周末（3月1日至3月2日）日本火腿鬥士將與統一獅及中信兄弟進行兩場交流賽，資格賽表現亮眼的孫易磊、台灣隊長陳傑憲、呂彥青、高宇杰等球員，有機會持續在大巨蛋出賽。

台灣運彩表示，將開放單場及場中投注，預計提供讓分、不讓分、單雙、大小及第一局不讓分等五大玩法，喜歡棒球的朋友可以進場支持，同時買張運彩，看比賽更精彩，也可以支持國家體育發展。