內外並進 橘焱胡同拿下胡椒廚房代理、第三季插旗美國

橘焱胡同邁入20周年，今宣布由楊哲瑋接任總經理，全面統籌集團營運，並啟動「四大戰略方針」，以加速成長、優化營運效能，進一步強化橘焱胡同在台灣及國際市場的競爭力，同時拿下人氣日系品牌「Pepper Lunch 胡椒廚房」代理，並將跨出海外，最快今年第三季在美國開出首家直營店。

楊哲瑋為「開丼」創辦人，擁有豐富的品牌經營與市場拓展經驗，2023年9月隨著併購正式加入橘焱胡同集團。楊哲瑋表示，今年集團營收挑戰超過15億元，店數超過65店。

楊哲瑋表示，上任後將貫徹「四大戰略方針」作為集團發展目標，為營收與獲利注入新動能，推動橘焱胡同集團邁向新里程碑，也計畫於今年內在國內市場再拓展10家門市以上，其中「BHC炸雞」與「胡同裏」品牌將同步推進加盟體系，吸引更多合作夥伴共同佈局市場，共創長遠發展。

楊哲瑋表示，胡同燒肉為橘焱胡同集團的創始品牌，「胡同燒肉」已深耕台灣餐飲市場20年，擁有穩固的品牌價值與市場基礎，未來將投入更多資源，全面升級品牌形象，從菜單創新、店面環境優化到服務體驗提升，全面強化顧客體驗，為品牌注入全新活力。

楊哲瑋指出，在「胡同燒肉」品牌升級的同時，集團將積極推動多品牌發展，作為集團新的成長引擎，帶動整體營運向上，展望過去一年，從「開丼」到韓國「BHC炸雞」、日本「四代目菊川」等國際品牌的導入，皆獲市場高度肯定，今年集團將加速品牌展店，不論是都會商圈或百貨美食街皆將強化佈局，透過多品牌聯動拓展市場版圖，進一步提升市場滲透率與業績成長幅度。

楊哲瑋表示，接下來將聚焦北美市場，並積極評估各品牌的海外直營拓展機會。在成功取得韓國、日本品牌代理權的佳績基礎上，集團已具備成熟的品質管控能力與經營創新力，未來將持續拓展海外市場，同時尋求更多國際品牌合作，進一步提升集團的全球知名度與競爭力。

楊哲瑋也說，全球餐飲市場正面臨缺工、人才招募困難及原物料成本波動等挑戰，橘焱胡同集團將持續優化營運管理，透過數位化系統提升門店作業效率，並精進人力調度與供應鏈管理，以確保營運穩定，同時將強化人才培育機制，培養中高階營運幹部，提升跨品牌協同效應。此外，中央廚房與後勤採購將進一步整合，提升資源配置彈性，確保在市場波動中維持競爭優勢。