桃園國際機場開航46周年 三航廈北登機廊廳下半年啟用

桃園國際機場自1979年2月26日正式啟用以來，今天（26日）邁入開航第46周年，截至2024年，累計服務旅客已突破8億6千萬人次。桃機啟用46年來全年無休，開航啟用時只有一條跑道、一座航廈，從開航第一年服務404萬人次成長至2019年最高4,868 萬人次，如今桃機已經是國際機場協會（ACI）的分組規則中，旅運量4,000萬以上的「大聯盟」等級機場。

機場公司表示，桃園國際機場2024年的旅運量已達4,492萬人次，顯示疫後國際航空復甦的力道強勁，旅客量已恢復達九成。桃園國際機場一路見證台灣與世界的聯繫，不僅是國家的門戶，更是國家發展的重要象徵。回顧46年來的成長與蛻變，誠摯感謝所有曾經與正在為這座機場努力奉獻的夥伴們。桃園國際機場將持續朝向智慧領航、永續發展的目標前進，提供旅客更優質的機場體驗。

機場公司指出，2024年也是桃園國際機場獲獎不斷的一年，在國際評比方面，桃園機場Skytrax全球總排名66名，不過在分項排名部分則有5大項進入全球前10，包括年旅客3,000萬至4,000萬區間最佳機場全球第9名、最佳證照查驗獲全球第5名、最佳安全檢查全球第9名、最佳行李遞送全球第8名，以及最乾淨機場全球第9名等，表現依然獲得國際肯定。

在永續獎項方面，榮獲「APSAA亞太永續行動獎」與「TSAA台灣永續行動獎」1金2銀2銅等5項大獎。在工程獎項方面，桃園機場「第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程」獲得台灣混凝土學會「113年混凝土工程優良獎」與行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」中央機關別土木工程類第一級「品質優良獎」肯定。這些獎項的背後，是每一位機場工作人員與服務大聯盟夥伴的努力與付出，桃園機場也將持續努力追求卓越，提升服務品質爭取旅客認同。