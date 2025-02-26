清水運動中心首席「嘉麗 Winner」 開工彈性付款輕鬆購屋

隨著健康意識抬頭及體育賽事熱潮影響，全民運動風氣席捲台中！台中最新即將正式運營的清水國民運動中心，市政府斥資6.4億元，預計2025年中開幕服務海線居民，位於清水國民運動中心首席的預售新案「嘉麗Winner」，也舉行開工動土，一同迎接地標誕生。

台中市長盧秀燕上任後，率全國之先推動「國民暨兒童運動中心」，現有清水、豐原、北屯、太平等4座國兒運。其中耗資6.4億元、台中「海線首座」清水國民暨兒童運動中心預計下半年開幕，讓周圍房市獲不少購屋族關注。

清水國民運動中心規劃包含兒童運動中心、多功能運動中心，以及長25公尺、8個水道的游泳池；並且擁有綜合球場、羽球場、競技運動中心，全方位大型場館可以打羽球、籃球、游泳、跳韻律、做SPA等，進一步提升清水的生活機能與宜居度。

全民瘋運動風潮下，《住展雜誌》發言人陳炳辰表示，無論單身或家庭客都有運動需求，近年購屋族也越趨重視這塊。雖然多數新建社區也都將健身房等公共設施列為基本配備，但運動場館的設施更加多樣化，且大型指標設施更會帶來人潮、商圈等吸納效應。

隨著運動中心的落成，數據指出各大運動場館周邊房市熱度持續攀升。其中，清水區的嘉麗建設，近期推出的住宅個案表現亮眼，嘉麗建設以優質建材、細膩工法及貼心規劃打造高品質住宅，累積品牌與品質，繼沙鹿家樂福商圈「嘉麗儷景」打響名號之後，「嘉麗Winner」再獲購屋族青睞。

「嘉麗Winner」基地位於運動中心對面，位居清水30米鎮政路上，擁有「下樓即大型公設的優勢」，全案開工展現建商實力，規劃符合年輕人生活公設，包括凱旋迎賓大廳、直播室、K書中心、共享客房，全案規劃2至3房產品，共計90戶。

此案基地位置東西串連，包含清水市區、港區藝術中心、市鎮重劃區、台中港三井outlet，南來北往相當便利；車行約5分鐘可到清水火車站，2分鐘直上西濱快速道路，距離國道3號、台中國際機場也都很近，不論生活、交通與生活均相當便捷。

嘉麗建設總經理鄭偉毓表示，近期銀行資金水位影響民眾購屋意願，但這並不代表購屋族不想買房，而是更謹慎渴望一間「好房」。

為此，嘉麗建設特別推出「付款自由配」方案，提供彈性付款條件，依照購屋者自身財務規劃選擇合適的付款方式，先降低購屋族購屋門檻，進而減低客戶購屋壓力。

彈性付款方案不僅提高交易便利性，也進一步帶動新案銷售。「嘉麗Winner」主打總價688萬元起，讓首購族輕鬆圓夢成家，且未來直接與清水地標為鄰，房市專家認為：「如何穩定踏實蓋好房子是嘉麗建設本分，而彈性付款讓購屋族把夢想變成家，才是嘉麗建設本事。」