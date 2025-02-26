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買23年都沒住過？豪客砸1.5億元買大直帝景水花園「老裸屋」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄揭露，台北市大直知名水岸豪宅「帝景水花園5」，屋齡雖已23年，但去年中樓層戶別仍以1.5億元售出，總坪數112.03坪，拆算車位後、每坪成交單價約183.9萬元。台灣房屋集團提供
據實價登錄揭露，台北市大直知名水岸豪宅「帝景水花園5」，屋齡雖已23年，但去年中樓層戶別仍以1.5億元售出，總坪數112.03坪，拆算車位後、每坪成交單價約183.9萬元。台灣房屋集團提供

實價登錄揭露，台北市大直知名水岸豪宅「帝景水花園5」，屋齡雖已23年，但去年中樓層戶別仍以1.5億元售出，總坪數112.03坪，拆算車位後、每坪成交單價約183.9萬元。

不過該交易備註欄註明，以「毛胚屋」交易，也就是前屋主入手20多年來都維持當初建商交屋的「裸屋」型態。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市樂群二路是大直知名豪宅聚落，尤其高樓層擁有河濱公園水岸景觀，不乏名人住戶聚集，而帝景水花園共五棟，十年前「帝景水花園3」甚至每坪成交價還有突破200萬元的交易紀錄。

不過隨著大直陸續推出諸如「西華富邦」等新穎豪宅，高樓層景觀視野佳，周邊水岸宅隨著屋齡漸增行情降溫，近年成交單價落在150~185萬元上下。

張旭嵐分析，許多豪宅為了依據買方設計需求，以毛胚屋的形式來交屋，也就是僅有水泥牆面和基本線路，沒有隔間等基本裝修，方便屋主依照個人風格品味，自行規劃裝潢和格局。

她指出，而若屋主當初入手僅為資金配置之用，非自用規劃，或是為海外子女置產，尚無迫切居住需求，避免裝修後閒置造成折舊，不如維持毛胚屋原貌更有利後續入住者裝修規劃。

實價登錄 建商 豪宅

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