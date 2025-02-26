都更改建熱！新北市首度年拆破千戶 都更拆除量之王台北市腳步卻放緩

據內政部數據，2024年全國住宅類拆除執照共達3,753宅，其中新北市即占1,124宅，不僅為新北市首次單年度拆除破千宅，也創1999年有紀錄以來歷史新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近期除中央、地方政府合力鼓吹都更之外，包含板橋等一線行政區房價高漲，增加建商整合改建意願，致使新北市也進入「大都更時代」。

除了新北市拆除量創新高外，根據內政部資料顯示，全國住宅類拆除執照中，台北市拆除宅數達1,165宅，雖較去年減少838宅，居國內拆除量之冠。

賴志昶分析，台北市過去受惠於危老與都更政策的推動，拆除宅數自2017年開始明顯增加，2022年更達到高峰，但2023年起，隨著部分案件進入興建階段，讓去年拆除量明顯降溫。

賴志昶表示，2024年新北市的拆除宅數大幅增加，主因為新北市一線行政區房價漲勢凌厲，如永和大陳都市更新案已正式立案，預計每坪成交價或破天價，帶動區域都更意願拉高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，大台北地區素地稀缺，加上區域老屋繁多，如今都更案從北市到新北處處遍地開花，顯示都市更新進程已進入新階段，未來隨著政府政策與市場需求變化，北部房市格局與都市改造方向仍值得持續關注。