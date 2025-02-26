迎向第30屆里程碑 2025台北國際工具機展3月3日盛大登場

由外貿協會與台灣機械公會共同主辦的「2025台北國際工具機展(TIMTOS)」，今年邁入第30屆，將於3月3日至8日在南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛大登場，吸引超過1,000家廠商參展，使用逾6,100個攤位，規模再創新高。

貿協26日指出，今年TIMTOS將有超過18個國家與地區的參展商共同參與，展現完整的智慧製造實力，預估可吸引來自國內外5萬名參觀者前來參觀。

今年TIMTOS以「Integrate to Innovate(整合創新 智造未來)」為展覽主軸，聚焦「AI與機器人」、「未來智造」及「節能永續」等三大主題，引領全球工具機產業開創半導體、電動車、醫療、航太與綠能等五大應用領域，是全球最具指標性的智慧製造與工具機展。

今年展覽匯聚上中下游產業鏈，指標大廠精銳盡出，從整機到周邊零配件，包括友嘉集團、東台集團、永進機械、台中精機、慶鴻機電、百德機械、三鋒機器、上銀集團、大銀、油機、台達電等國內工具機廠商，以及德國西門子、海德漢、日本發那科、美捷科MAZAK及三菱等國際大廠。

此外，瑞士、德國、美國等工具機大國也籌組國家館，展示最新趨勢產品、技術及智慧製造解決方案。

由於今年適逢TIMTOS第30屆，貿協首次推出「TIMTOS Keynote & Forum」活動，在台北國際會議中心101會議室舉辦。上午場邀請國內外產業領袖探討智慧製造的未來趨勢，由來自日本機械元件THK集團董事長兼執行長寺町彰博及代表台灣產業先驅的達明機器人執行長陳尚昊分別發表主題演講。

下午場由東京精密、友嘉集團、德國西門子、上銀科技等指標廠商，解密產業未來製造不可或缺的競爭優勢，帶領全球產業因應AI與智慧製造，驅動工具機產業升級與變革。

貿協說，TIMTOS除為展覽廠商與買主提供採購洽談會、行動採洽等媒合商機，更舉辦多場精彩活動，如30屆慶生會與啤酒節、TIMTOS歷史牆、TIMTOS 台北101大樓點燈廣告打卡等，誠摯邀請參展廠商與買主一同歡慶同樂。